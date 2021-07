Les tres jornades extraordinàries de donació de sang que s’han fet aquest juliol a Blanes han suposat un nou rècord de participació en relació a les campanyes que es fan en altres poblacions. Per tercer any consecutiu, aquest estiu s’ha optat per instal·lar una carpa de grans dimensions al Passeig de Mar en lloc de fer-ho en el tradicional Bus de Donació de Sang.

Al llarg dels tres dies en què s’ha estat fent la campanya, un total de 181 persones hi han participat activament acostant-se per oferir donar sang. D’aquest total, s’han pogut fer efectives 158 donacions, hi ha hagut 19 oferiments que no s’han pogut fer efectius i hi ha hagut quatre donants de medul·la òssia.

L’Ajuntament apunta que en relació als anys anteriors, aquest 2021 ha estat el segon consecutiu en què la campanya s’ha allargat durant tres dies enlloc del què era més habitual: que es fes només en dues jornades. Tanmateix, els bons resultats que sempre s’obtenen a Blanes han mogut el Banc de Sang i Teixits de Girona a demanar a l’Ajuntament de Blanes poder fer una segona campanya extraordinària aquest estiu.

En aquest cas serà el proper diumenge 8 d’agost, la jornada es concentrarà una vegada més només al llarg de la tarda, des de les cinc i fins a dos quarts de deu de la nit, de nou al Passeig de Mar. A diferència d’aquesta campanya del juliol, però, enlloc d’instal·lar una carpa vindrà el Bus de Donació de Sang.