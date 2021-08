Pau Horta, Christian Oliva i Xavier Sureda, tres joves de Santa Coloma de Farners, han desenvolupat al Centre Eix de Negoci una aplicació per a mòbils anomenada Tengui. Es tracta d’un software que permet establir connexió directa entre els compradors i els comerços del seu entorn més immediat, d’una forma eficaç i totalment gratuïta. Tengui possibilita a les persones usuàries descobrir el seu entorn comercial més proper i estalviar viatges innecessaris optimitzant el temps, gràcies al coneixement previ de les botigues que tenen el producte demanat. Els joves colomencs deixen molt clara la seva aposta pel comerç local. Només un minut es poden començar a enviar peticions. «Amb Tengui volem ser una alternativa a la compra en línia. Moltes vegades hem sentit gent que diu que no va a les botigues del seu barri perquè no trobarà el que necessita», destaca Pau Horta, un dels socis fundadors del projecte. De moment es podrà utilitzar a la capital de la Selva, però els fundadors no descarten que pugui ser una solució viable fora del territori català.