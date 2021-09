Lloret Turisme, va presentar dilluns, en el marc de la «Convocatòria Extraordinària de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales» del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern espanyol, el pla «La transició verda i digital de Lloret de Mar» per accedir als fons europeus Next Generation.

Aquest pla consta d’un total de 30 actuacions que ascendeixen a un import total de 11,6 milions d’euros i es basa principalment en dos projectes: la recuperació del nucli antic amb l’embelliment, la rehabilitació i creació d’equipaments públics amb la màxima eficiència energètica que ajudin a la diversificació turística i a tornar a convertir-lo en el centre neuràlgic que era als anys 60, 70 i 80.

Recuperar el mercat

Entre les actuacions previstes per a aquesta zona hi ha la recuperació del Mercat Municipal convertint-lo en un atractiu turístic de la destinació, un espai cultural i gastronòmic, amb l’ajuda que ofereixen les eines de digitalització i amb la incorporació de tota una estratègia de sostenibilitat (recollida sostenible de residus i eficiència energètica de l’equipament, etc.); la recuperació d’edificis històrics per convertir-los en nous atractius culturals, com la creació del l’espai El Barman de Hemingway, que seria un complement per potenciar el patrimoni i el llegat indià de la vila o el Lloret Smart Center, un equipament públic adreçat a esdevenir el centre de tractament i gestió de dades de la destinació i que permetrà crear trànsit de persones i, per tant, revitalitzar l’entorn en uns carrers actualment molt desertitzats.

També es preveu la millora paisatgística del nucli, a través del projecte Viles Florides, i la regeneració de l’espai urbà amb accions orientades a l’esponjament i a l’embelliment de carrers, places i escales complementen aquest primer bloc.

L’ajuntament destaca que amb l’adequació i la digitalització de la nova seu del departament de promoció econòmica i Servei d’Ocupació Municipal, es posa al servei de la ciutadania i de l’empresariat local, un àmbit de formació especialitzada i puntera per respondre als reptes de la economia local.

Jardins de Santa Clotilde

El segon gran bloc d’actuacions està vinculat als Jardins de Santa Clotilde, l’element cultural més visitat de Lloret de Mar i un jardí històric de referència a Catalunya líder de l’Itinerari Europeu de Jardins Històrics. Inclou aspectes d’accessibilitat com una nova entrada, un centre d’interpretació per explicar la història dels Jardins i l’ampliació de l’espai visitable dels jardins, i per tant d’aquests, mitjançant un amfiteatre natural on poder acollir nous festivals i activitats vinculades al sector del turisme de reunions i esdeveniments.

L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat explcia que «ja fa anys que el nostre procés de reconversió turística es basa en projectes que permeten una major sostenibilitat des de l’àmbit econòmic, social i mediambiental, incidint en estratègies com l’especialització en productes turístics i la digitalització. Fins ara, degut a qüestions pressupostàries, s’ha anat duent a terme paulatinament i, per tant, l’accés als fons europeus Next Generation és una oportunitat per donar un impuls definitiu a aquesta transformació i mantenir el lideratge turístic de Lloret».