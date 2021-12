Els veïns de Vidreres voten aquest dissabte si volen continuar amb els correbous que se celebren durant la Festa Major, o si es deixen de fer. La consulta estava prevista pel març del 2020, però es va haver de suspendre per la pandèmia i aquest dissabte se sabrà si l'únic correbou de les comarques gironines se seguirà celebrant.

A les urnes hi estan cridats els 6.500 veïns majors de 16 anys. Des de primera hora el degoteig de persones que han passat pel centre cívic Francesc Llobet ha estat constant. Tot plegat, enmig d'algunes crítiques per part d'alguns sectors per la poca difusió de la consulta que no és vinculant. L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, però, deixa clar que la votació "decidirà el futur" dels correbous al poble.

L'incident del setembre del 2019 quan un toro es va escapar del correbous de Vidreres i va provocar diversos ferits, va fer que l'Ajuntament es plantegés la possibilitat de celebrar una consulta per saber si calia seguir, o no, amb aquest acte de la Festa Major. La localitat selvatana és l'única que manté els correbous a la demarcació de Girona. El consistori va fixar el referèndum pel març de 2020, però el cop que va suposar la pandèmia va obligar a ajornar-la, sense cap data definitiva. Fa quinze dies, l'equip de govern va anunciar que es faria aquest dissabte 18 de desembre i que tots els veïns empadronats a Vidreres majors de 16 anys hi podrien votar.

Malgrat que hi ha hagut certes crítiques per la poca difusió que s'ha fet de la consulta, la realitat és que des de primera hora del matí el degoteig de veïns que han anat passant per les quatre taules de votació del centre cívic Francesc Llobet ha estat constant. A l'entrada troben les paperetes i els sobres, si bé alguns ja ho porten des de casa.

En aquest sentit, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, s'ha defensat de les crítiques per la falta de publicitat i recorda que s'ha anunciat per les xarxes socials, s'han repartit sobres amb les dues opcions als domicilis i també s'ha anunciat a través de la megafonia. "Creiem que tot el que havíem de fer ho hem fet", ha assenyalat el batlle.

En total, hi ha més de 6.500 veïns cridats a votar. Tots ells estan empadronats a la localitat i tenen més de 16 anys, requisits necessaris per poder exercir el dret. Les urnes estaran obertes fins les set de la tarda de dissabte i s'espera el resultat per aquesta mateixa nit.

Ho respectaran

Camps també ha deixat clar que, malgrat que la consulta no és vinculant, respectaran el que decideixi la ciutadania. "Nosaltres tindrem en compte el que digui el poble. Si traiem a consulta aquesta qüestió és per saber què vol la gent. Ho respectarem", ha remarcat l'alcalde, que no s'ha posicionat ni a favor ni en contra de la continuïtat dels correbous.

Els veïns que han acudit a votar, però, sí que expressaven obertament la seva opció. En Josep Maria Codina considera que es tracta d'una tradició "que no es pot perdre" i ha votat que sí. També ha defensat que hi ha hagut difusió de la consulta i considera "una desgràcia" l'accident que va passar fa dos anys per la festa major.

En canvi, en Julio López aposta per eliminar els correbous de la Festa Major perquè "una societat moderna no pot tenir aquest tipus d'espectacles". López assegura que hi podria haver hagut més publicitat de la votació, però reconeix que "tots els que han de votar saben que ho poden fer".

La Jaqueline, per la seva banda, no s'ha posicionat però ha celebrat que l'Ajuntament hagi apostat per fer la consulta i explica que "era molt necessari", sobretot després de les dues posicions enfrontades arran de l'accident del 2019.