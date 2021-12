L’Ajuntament de Blanes va obrir ahir el període, que s’allargarà fins al 28 de febrer del 2022, per sol·licitar una bonificació sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI). Se’n podran beneficiar famílies amb una situació econòmica fràgil que acreditin complir amb tots els requisits.

Els ajuts poden partir del 50 % i arribar a un màxim del 90% de la quota de l’IBI, dependent de cada cas. Per això, s’estudiaran els condicionants de cada sol·licitud per saber de quina quantitat exacta poden beneficiar-se.

Inicialment, s’ha destinat per aquest fi una partida de 100.000 euros de caràcter no competitiu. És a dir, totes les famílies que compleixin els requisits rebran l’ajuda, encara que se superi l’import total que es preveu destinar-hi.

Qui podrà beneficiar-se’n?

Ho podran demanar famílies que suportin el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles del seu habitatge habitual al municipi, ja sigui com a propietaris, com a llogaters o en qualsevol altre supòsit i que tinguin uns ingressos familiars anuals inferiors a 20 .000 euros. Aquest límit podrà passar-se quan es tracti de famílies nombroses o si algun dels membres exigeix una major despesa per motius de salut, discapacitat o similars.

Quin requisits cal complir?

S’hi pot optar sempre que el valor cadastral del conjunt d’immobles en propietat (incloent-hi aparcament i traster) no superin els 50.000 euros. A més, s’haurà de ser titulars, com a màxim, d’un automòbil i una motocicleta o ciclomotor; estar empadronats en el domicili usual, com a mínim, des de l’1 de gener fins a la data de sol·licitud de la subvenció i no estar en situació de morositat per deutes vençuts o en situació d’incompliment de requisits administratius amb l’Ajuntament de Blanes.

La sol·licitud pot presentar-se en línia o de forma presencial a l’Oficina de l’AMIC de l’Ajuntament de Blanes, ubicada al Passeig de Dintre número 29.

Aquest és el segon any que s’ofereix aquesta ajuda i que es va obrir amb l’objectiu de donar suport econòmic a la població en un moment de crisi econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19. La subvenció es va renovar a la sessió plenària d’aquest desembre, en què també es van aprovar les ordenances d’aquest 2021.