L’Ajuntament de Tossa de Mar ha licitat les obres per convertir les antigues oficines del registre civil en un pis de lloguer social. Es tracta d’un espai de 35 metres quadrats que es renovarà completament per ser un pis d’una habitació, amb cuina menjador i un lavabo. El consistori el preveu posar a disposició de famílies que es troben en situació vulnerable. Aquest pis es situarà al carrer de l’Església, en els baixos on abans hi havia les oficines del registre civil.

Per aconseguir remodelar aquest pis, el consistori de Tossa de Mar ha hagut de traslladar aquestes oficines a l’antic ajuntament, que es troba just al davant del local que ara queda lliure. A més, l’Ajuntament també hi ha traslladat el jutjat de pau, que se situava en els mateixos baixos que el registre civil. En aquest espai, el consistori també preveu fer-hi un segon habitatge amb els mateixos metres quadrats.

En aquesta primera fase, l’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprofitat una partida de romanent de tresoreria per tirar endavant les obres. El consistori preveia destinar-hi 50.000 euros, però després de licitar el projecte l’empresa guanyadora ha presentat una proposta per fer-ho per 34.869. A més, des de la Diputació de Girona han donat una subvenció de 15.000 euros per poder reformar el pis i l’ajuntament només haurà de destinar-hi uns 19.000 euros.

La regidora Imma Colom va avançar ahir que l’estalvi que generarà aquest projecte, conjuntament amb una altra partida de romanent permetrà que el govern local ja prepari el segon projecte per poder-lo licitar al llarg del 2022. De fet, Colom ha recordat que aquest any el govern espanyol també permet incomplir la regla de despesa i això permetrà dedicar una partida de romanent a la segona fase del projecte per tenir el segon pis. Colom ha defensat la importància de tenir aquests dos pisos per a lloguer social i també per a emergències d’habitatges.