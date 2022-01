L'Ajuntament de Blanes exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que anul·li l'expedient que permet fer abocaments de residus tòxics a la badia a una empresa de Palafolls. L'alcalde, Àngel Canosa, recorda que es porten fent des de 2012 –inicialment per part de tres empreses- i assenyala que en el seu moment "les coses no es van fer com tocava". En aquest sentit, Canosa assegura que fa deu anys l'ACA no va demanar els informes preceptius a l'Ajuntament, tampoc va presentar el projecte a exposició pública ni el va acompanyar amb cap valoració tècnica d'impacte mediambiental. Des del consistori reconeixen que la relació amb l'ACA "no és bona" els darrers anys pels "incompliments continuats" de l'ens amb el poble.

Malestar de l'Ajuntament de Blanes amb l'ACA. Aquesta vegada pels abocaments que segueix fent una empresa de Palafolls a la badia i que compten amb el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més es tracta de residus que el consistori assegura que són tòxics. En concret, l'alcalde, Àngel Canosa, adverteix que tenen expedients on s'assenyala que a banda d'aigua "hi ha altres elements altament tòxics". Segons Canosa, l'informe concreta que, a més de salmorra, s'ha detectat nitrogen i fòsfor i "més elements". "No podem permetre que no es detalli quins són aquests altres elements", es queixa.

Per això, Canosa ja ha demanat a l'ACA que declari la nul·litat de l'expedient que es va fer en el seu moment, fa deu anys, i que és el que permet a l'empresa deixar anar els residus a Blanes. "El que proposem és que ho faci l'ACA d'ofici, però si no és així ens veurem amb l'obligació de presentar la demanda corresponent perquè es declari nul de ple dret", ha destacat Canosa.

L'alcalde explica que l'expedient que es va fer el 2012 es van trobar diverses irregularitats, com que no es va presentar a exposició pública, tampoc es va demanar cap informe a l'Ajuntament ni se'n va adjuntar cap referit a l'impacte mediambiental dels abocaments.

El problema, segons el batlle, ve també per la permissivitat de l'ACA que veu bé que aboquin a la banda de Blanes. "L'Agència ho veu bé i després si passa alguna cosa diuen que ja la resoldran. Això atempta contra la dignitat mediambiental", critica el batlle.

Mala relació amb l'ACA

Canosa també ha reconegut que les relacions entre l'ens i l'Ajuntament no són bones. L'alcalde explica que es tracta d'un deteriorament que ve de lluny i que va començar el 2008 on entre el consistori i l'ACA hi havia interposades una desena de demandes per diferents temes i que es va acabar resolent amb un conveni entre les parts.

Ara, però, Canosa carrega contra l'empresa per l'incompliment d'algunes inversions o la qüestió dels residus. Canosa ha reclamat les compensacions pel municipi per l'ampliació de la planta dessaladora que s'instal·larà en terrenys de Blanes i que la farà una de les més grans d'Europa. "Nosaltres estem respectant de manera escrupolosa la conservació de l'aqüífer i paguem un cànon de l'aigua molt elevat. Ara volem saber com se'ns compensa", ha conclòs Canosa.