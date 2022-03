El Rotary Club Blanes ha pogut reprendre el lliurament del Premi Paul Harris, previst pel març de 2020, i concedit a l’historiador blanenc i tècnic de l’Arxiu Municipal Aitor Roger.

Ara, dos anys més tard, l’entitat ha pogut dur a terme l’acte, que es va celebrar al Club de Vela de Blanes. La cerimònia d’entrega la va encapçalar l’alcalde del municipi, Àngel Canosa, i el president del Rotary Club Blanes, Ferran Galvany. Precisament va ser Ferran Galvany, acompanyat de la primera presidenta de l’entitat, Carme Gironès, que van fer entrega del guardó a Aitor Roger.

El Premi Paul Harris s’atorga a la trajectòria professional i humana d’homes i dones que han contribuït amb la seva tasca a servir a la localitat, i agafa el nom del fundador de Rotary International, Paul Harris Fellow. A més, es tracta d’un guardó solidari, ja que contribueix amb un total de 1.000 dòlars a la Fundació Rotària per a l’eradicació de la poliomielitis arreu del món.

Abans que tingués lloc l’acte de lliurament del Premi Paul Harris, el president del Rotary Club Blanes va demanar a tots els assistents tenir un moment de record pel poble ucraïnès per a solidaritzar-se amb la difícil situació que està patint. Tot seguit, Ferran Galvany va passar a introduir la figura de l’homenatjat, a qui va descriure com un «apassionat de la història i de la fotografia», recordant el seu currículum professional, que l’any 2003 el va portar a ser secretari de la Comissió de l’Any Ruyra, i al 2005 a entrar a treballar a l’Arxiu Municipal de Blanes.

La seva passió per la història l’ha dut a escriure nombrosos llibres, majoritàriament sobre aniversaris d’entitats blanenques. El coneixement del cronisme local es va fer evident en la xerrada que va oferir als assistents. Al llarg de la seva ponència, Roger va parlar de les «salaons», la temàtica que tracta en profunditat a l’article Els Burguet. Històries de mar: salaons i viatges a Cuba publicat a la revista que edita anualment l’Arxiu Municipal de Blanes. Escrit a partir de la documentació lliurada per la família, permet descobrir aspectes destacats de la història blanenca de la segona meitat del segle XX com la fabricació i exportació de «salaons» o la fundació del primer Casino de Blanes.