El Jutjat Penal 1 de Girona ha jutjat el sospitós del doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, per traficar amb marihuana i tenir una plantació al pantà. Ell i el seu fill, també inclòs a la causa, s'enfronten a 3 anys de presó i a 60.000 euros de multa. La clau de volta del cas són unes converses que la policia va gravar el febrer del 2018 en el marc de la investigació pels assassinats. La fiscalia sosté que Magentí i el seu fill estaven conxorxats per tenir cura de la plantació i repartir-se els beneficis de la droga. La defensa, encapçalada per Benet Salellas, reclama l'absolució. Diu que no hi ha cap prova directa i critica que la imputació pel crim hagi convertit Magentí en el «sospitós perfecte» i donat «carta blanca» per incriminar-lo.