El teatre Can Sagrera de Vilobí d’Onyar ha estat aquest cap de setmana la seu de la VIII Jornada de Treball de les formacions independents de la Selva i Independents de Catalunya. La trobada serveix per posar en comú experiències pròpies dels diferents municipis, projectes que estan desenvolupant o compartir com s’afronten diferents problemàtiques. La trobada d’aquesta edició s’ha adreçat a tres eixos, en especial l’atenció a les persones, les renovables i la sostenibilitat a banda de la gestió forestal. En aquesta línia, es van tractar temes com l’atenció a la gent gran, les fonts d’energies renovables, les tendències en la recollida de Residus o la nova economia Forestal, entre altres qüestions relacionades amb el territori.