El Consell Comarcal de la Selva ha tancat aquesta setmana la primera part del projecte Patis Artístics en què s'acosten les arts escèniques als instituts de la comarca per afavorir el consum de cultura entre els joves. Durant aquest juny ha arrencat el projecte amb dues actuacions als instituts i el setembre que ve es mantindrà davant de la bona rebuda que ha tingut el projecte per part de les direccions. El consell comarcal ha preparat un catàleg de deu artistes de la comarca de diferents disciplines com ara la música, la dansa, la màgia, el circ o el teatre. Després els centres trien quin artista volen que actuï en el pati davant dels alumnes.

El món de la cultura fa anys que dedica esforços per intentar captar un públic reticent al consum de les activitats: els adolescents i els joves. Es tracta d'un target que poques vegades va a teatre, al circ o a veure una òpera i fins i tot, a vegades, costa que vagin a concerts. El tècnic de joventut del Consell Comarcal de la Selva, Xavier Amat, ha avançat que han detectat un "dèficit" de cultura entre els joves. Amb l'objectiu de fomentar el consum de cultura entre aquest públic, el Consell Comarcal ha engegat el projecte Patis Artísitcs, en què programen artistes locals perquè actuïn a instituts de la comarca. La idea és que es faciliti aquest accés a la cultura a través dels instituts i despertar les inquietuds del col·lectiu per tal de fomentar que consumeixin més cultura. De moment ja s'hi ha adherit tots els instituts de la comarca i el projecte ha començat amb les primeres actuacions durant el mes de juny. Els centres escullen una data i després obren un procés participatiu perquè "els joves triïn quin artista volen" de tot el catàleg que el Consell Comarcal posa a disposició. A més, el professorat pot decidir si vol només una actuació o també fer una activitat relacionada amb l'artista. Aquesta setmana l'institut s'Agullana de Blanes ha rebut al raper MikVa, d'Anglès, on va interpretar els temes de denúncia social. Ell és un dels deu artistes que el Consell Comarcal de la Selva ha seleccionat per participar en aquest projecte Altaveu per a artistes emergents Xavier Amat ha destacat que tots ells són artistes emergents de la comarca de la Selva. De fet, Amat ha apuntat que el projecte també té un altre objectiu a part de fomentar el consum entre joves, que és fer d'"altaveu" per artistes locals emergents. A l'hora d'escollir els artistes que participen en el projecte de Patis Artístics, el Consell Comarcal de la Selva s'ha posat en contacte amb les oficines joves de la comarca per conèixer quins artistes emergents coneixien i incloure'ls al projecte. De moment, el catàleg omple bona part de les disciplines escèniques que hi ha. En l'àmbit musical, els joves podran escollir l'actuació d'un raper, un DJ, un grup de pop o una cantant d'òpera. En un registre més teatral hi ha una companyia de Blanes i un clown. Per altra banda, el catàleg també inclou artistes de dansa, màgia i diferents disciplines de circ. Xavier Amat ha incidit en què es tracta d'un "catàleg amateur" perquè hi ha artistes emergents de la comarca, però confia en què amb la selecció actual hi hagi una representació de la majoria d'arts escèniques. Ara, el projecte de Patis Artístics tornarà a funcionar a partir del setembre, quan arrenqui el curs escolar. Durant aquest juny el projecte s'ha convertit en un "petit tast" per alguns centres de secundària que ja hi han participat. Tot i així, la major part del gruix d'actuacions als patis es faran a partir del curs vinent