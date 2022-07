sa palomera canvia de bandera per les festes de santa anna. Les entitats de Blanes han recuperat la tradició de substituir la senyera de Sa Palomera per la bandera del municipi, una activitat habitual que havia quedat aturada a causa de les restriccions per la covid-19. D’aquesta manera, dilluns al vespre representants de diverses entitats van posar la bandera vermella amb la creu blanca al cim de la característica formació rocosa que també exerceix de símbol de l’inici de la Costa Brava. La Festa Major de Santa Anna començarà oficialment a celebrar-se aquest dijous amb el pregó d’Inici de Festes. D’altra banda, des de divendres s’ha posat en marxa la fira d’atraccions al Passeig de Mar i al recinte d’Els Pins.