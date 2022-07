L’alcalde de Blanes vol treure les competències a la regidora d’Urbanisme

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC) vol treure a les competències a la regidora d’Urbanisme Rosa Alabern (Blanes en Comú Podem), el que ha originat una crisi política que podria acabar trencant l’equip de govern. Així ho asseguren fonts coneixedores de les reunions que han tingut els últims dies representants de les dues formacions. Els comuns demanen a Canosa que recapaciti, perquè sinó entendran que el batlle dinamita el pacte de de 2019 i els obligaria a abandonar el govern.

La decisió definitiva podria arribar a principis de la setmana vinent. De moment, els protagonistes no en parlen públicament, però la crisi de govern és palpable, i ahir el plenari municipal d’ahir en va ser un exemple.

Durant el debat d’una moció de Ciutadans sobre el nou tanatori, el seu portaveu va donar per fet que Canosa treuria les competències a Alabern, lamentant que el batlle hagués decidit desconvocar una reunió pactada amb la regidora d’Urbanisme par parlar de l’equipament. Canosa també va respondre a una apel·lació directa del públic respecte a la retirada de les competències a Alabern, assegurant que si es donés el cas primer ho comentaria a l’afectada i al seu grup municipal.

A preguntes d’aquest diari, el portaveu dels Comuns, Jordi Urgell, va dir que estaven en una «situació de compàs d’espera», que esperava que Canosa i ERC «recapacitin», perquè «el balanç dels tres anys de govern ha estat positiu, i el millor per a tots seria acabar legislatura». Urgell, que no va voler entrar en els motius de la crisi entre ERC i Comuns, va alertar Canosa que «depèn de la decisió que prengui, ens ho prendrem com un atac directe a la nostra estructura i sobirania».

ERC i Comuns (5 regidors cada un) governen en minoria des de 2019. A l’oposició van quedar el PSC (5 regidors), Junts (3 regidors) i Ciutadans (3 regidors, tot i que ara només en té un perquè 2 edils van deixar el grup municipal).