Els Mossos d'Esquadra investiguen 12 casos de punxades en locals d'oci nocturn de Lloret de Mar.

Aquesta matinada s'ha denunciat un altre cas, com ha explicat la cap del cos dels Mossos d'Esquadra, la inspectora Montse Ecudé.

Aquest cas s'ha produït cap a un quart de tres a dins d'una discoteca de l'avinguda Just Marlés de Lloret de Mar. La víctima és un noi que hauria patit una punxada al braç quan estava de festa.

Dispositiu específic

Els Mossos han reforçat la vigilància a la zona amb patrullatge específic amb agents d'investigació, seguretat ciutadana, la Brigada Mòbil (Brimo) i també compta amb la Policia Local de Lloret de Mar.

Els investigadors estan treballant per aclarir qui o quines persones estan portant a terme aquesta pràctica. Que consisteix a punxar els joves -al braç o la cama- mentre estan de festa, en teoria amb una xeringa.

La policia està preocupada per aquests fets, perquè en cas d'injectar alguna substància pot ser un tema molt perillós i si és pur divertiment, punxar amb una agulla -si s'usa sempre la mateixa- també pot arribar a causar problemes seriosos de salut com la transmissió de malalties.

El primer cas va arribar el dia 10 de juliol i a posteriori, n'han anat succeït més. Tots els fets denunciats a Lloret han implicat: 10 noies i dos nois. De moment, en cap dels casos - a l'espera dels resultats dels dos últims- no se'ls ha detectat cap substància inoculada.

La cap dels Mossos en una entrevista a RAC1 ha recordat la importància d'anar a un centre sanitari si això li succeeix a algun jove i que després, denunciï.

17 casos a Catalunya

Montse Escudé també ha informat que a Catalunya ja s'ha denunciat fins avui 17 casos de punxades. D'aquests, 12 a Lloret i la resta a Barcelona (5). Un dels fets es tracta d'una temptativa.

Tots els fets s'han produït en el marc de locals d'oci nocturn i durant aquest estiu, majoritàriament en àrees turístiques. També ha recordat que per ara no tenen cap delicte associat a les punxades, és a dir, que cap a derivat en cap delicte sexual ni tampoc en cap delicte contra el patrimoni.

La portaveu dels Mossos també ha explicat que la investigació és una de les prioritats del cos i ha relatat que són uns fets que malauradament "impacten directament les persones i el col·lectiu de joves de gaudir del seu d’estiu, nit d’oci i llibertat".

Pel que fa a la investigació, no ha volgut donar detalls i ha recordat que té els seus tempos i que mantenen totes les hipòtesis obertes. La inspectora ha demanat que es denunciï perquè això els pot ajudar a confeccionar "el mapa" on s'estan succeint els fets i això els ajuda també a tenir més informació a l'hora d'investigar.

Els policies que estan indagant sobre qui hi ha al darrere aquests últims dies estan "revisant càmeres, parlant amb testimonis i prenent declaracions a les persones afectades", entre altres. També ha detallat que majoritàriament les punxades estan afectant noies i que podria ser un tema estacional, lligat al turisme estival.

Els inicis

Aquesta pràctica de fer punxades quan els joves surten de festa va començar al Regne Unit fa un temps i era probable que algun dia arribés a Catalunya i a terres gironines. A França hi va arribar no fa massa temps i com ha dit la portaveu dels Mossos, mantenen contacte amb la policia d'aquest país a través de l'Europol per intercanviar informació sobre els casos i qualsevol novetat.