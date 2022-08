L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha criticat la lentitud amb què el Departament de Vicepresidència Polítiques Digitals i Territori afronta la millora de la carretera C-63. "La Generalitat havia de ser àgil i no ho ha estat", ha lamentat el batlle. Camps ha recordat que aquesta via connecta amb Lloret de Mar i durant l'estiu hi passen molts turistes. Això suposa un perill per als veïns de les urbanitzacions que hi ha al voltant, ja que han d'accedir a casa seva amb les incorporacions que hi ha a la via, patint accidents a causa de l'elevada velocitat que porten alguns vehicles. Ara, l'alcalde ha detallat que Territori preveu aprovar el projecte de millora al setembre i licitar les obres a la primavera.

En els primers vuit mesos d'aquest 2022 tres persones han mort a causa d'accidents a la C-63 dins del terme municipal de Vidreres. Es tracta d'un tram limitat a 80 km/h i que compta amb diversos accessos a urbanitzacions que hi ha al municipi (Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Parc). Aquests accessos, a més, incorporen girs a l'esquerra que suposen un perill per aquells vehicles que volen accedir-hi. El motiu és que la resta de vehicles van a molta velocitat i en alguns casos se superen els 80 km/h permesos. Això fa que sigui una via amb una accidentalitat elevada. Des de l'Ajuntament de Vidreres havien insistit en diverses ocasions a la Generalitat la necessitat de resoldre aquesta situació. Un accident amb quatre víctimes mortals l'estiu del 2018 va fer que la situació canviés i des de Territori acceptessin renovar la carretera. Des d'aquell moment, però, s'ha fet el projecte però no s'ha arribat a aprovar mai. Es preveuen fer tres rotondes als accessos de les urbanitzacions per garantir que els veïns poden entrar i sortir amb seguretat, al mateix temps que els vehicles es veuran obligats a reduir la velocitat. Des d'aquell 2018, però, Jordi Camps assegura que han "pressionat" tot el que han pogut al Govern perquè accelerés les obres, però no ha estat així. "Mentrestant, continuen havent-hi accidents" ha incidit l'alcalde de Vidreres. Per això critica que el Govern "havia de ser àgil i no ho ha estat". Segons el batlle, el motiu és que des de Territori han cregut que hi havia altres obres prioritàries abans que la millora de la C-63 i això ha fet que "hagin anat passant els anys". "Ens hagués agradat que quan ho vam demanar s'haguessin posat les piles", ha recordat Camps. Territori preveu aprovar el projecte al setembre L'alcalde ha explicat que el Govern té la intenció d'aprovar el projecte de la carretera aquest setembre. Després, caldrà esperar sis mesos d'exposició pública i finalment les obres es licitaran a la primavera. La previsió de Territori és que es tardi un any a fer la millora d'aquesta via i l'objectiu és que a mitjans del 2024 ja estigui acabada. La inversió és d'uns 3,2 milions d'euros en un tram de 3,5 km i es preveu fer dues rotondes noves als accessos d'Aiguaviva Parc i Terrafortuna i tancar la mitja rotonda que hi ha a Puigventós. A més hi haurà un carril central de gir i un separador central zebrat.