L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, preveu començar a oferir el servei d’aigua amb una gestió municipal a partir del gener del 2023. Camps detalla que el febrer, el Tribunal Suprem va donar «la raó en el procediment de municipalització» al consistori selvatà i això ha permès tirar endavant el procés. A dia d’avui, l’ajuntament està en fase d’expropiacions de les instal·lacions i una vegada passi a mans municipals, els tècnics podran entrar-hi per veure l’estat real. A partir d’aquí es faran les accions pertinents per posar la xarxa al dia, tot i que l’alcalde assegura que espera que no calgui «una inversió milionària». Després es desenvoluparà «de forma progressiva» el pla d’inversions ja redactat.

Ara, l’Ajuntament de Vidreres encara la recta final del procés de municipalització de l’aigua potable al municipi. L’alcalde Jordi Camps recorda que aquest hivern el Tribunal Suprem va desestimar el recurs contenciós administratiu de Rec Madral en contra del procés de municipalització de l’aigua a Vidreres. Camps explica que aquest ha estat «un procés lent» però que han anat seguint tots els passos que es marcaven «a nivell jurídic». Per això, el batlle preveu finalitzar el procés a finals d’any i confia a començar a oferir el servei a partir de l’1 de gener del 2023. Camps ha insistit que el model de gestió «serà 100% municipal» i els rebuts els girarà el Consell Comarcal de la Selva, que és qui s’encarrega de la gestió de tributs municipals. El pla d’inversions municipals estipula quines millores caldrà fer a la xarxa i dipòsits d’aigua del municipi. Camps ha assegurat que seran obres que es faran «de forma progressiva» per garantir el manteniment de les instal·lacions. «Hi ha zones que estan en bones condicions i d’altres on hi ha moltes fuites», ha avisat l’alcalde. Per això intentaran actuar en aquestes zones de fuites per arreglar els problemes amb el subministrament. Per altra banda, la municipalització del servei anirà acompanyada de la subrogació del personal que té contractat Rec Madral, que passaran a ser treballadors municipals.