Tanquen un taller il·legal a Lloret on falsificaven objectes i creaven joguines

La Policia Local de Lloret de Mar ha clausurat un taller il·legal on es falsificaven objectes de marques de prestigi i també es creaven joguines d’imitació també de productes de renom.

Aquesta actuació es va fer el dilluns al matí després que l’1 de setembre, el cos policial local va detectar el taller on es duia a terme aquesta activitat il·legal. En aquest local, ubicat al carrer del Molí hi van localitzar nombrós material per crear productes de marques reconegudes. Ja siguin joguines com també d’altres objectes falsificats.

La Unitat de Policia Administrativa aquest dilluns al matí va lliurar l’informe sobre la suspensió de l’activitat al responsable del local. La Policia Local, a través del caporal que liderava l’actuació, va informar la Policia Nacional de la descoberta del taller il·legal de fabricació de joguines i de falsificació de marques comercials.

Els va mostrar imatges dels productes i de l’estat del taller que figuraven a l’expedient administratiu i la Policia Nacional va començar les seves diligències. Van contactar amb els perits de les marques utilitzades en la fabricació i elaboració dels productes que s’imitaves des de Lloret de Mar. Aquestes diligències van acabar amb les denúncies de les diferents marques comercials usades pels falsificadors.

Propietat industrial

D’altra banda, el responsable de l’activitat il·legal va quedar com a investigat per ser el presumpte autor d’un delicte contra la propietat industrial.

La Policia Nacional, en el marc d’un operatiu que té desplegat aquesta setmana a la localitat i que porta el grup dedicat als temes de Propietat Industrial de Barcelona i que compta amb el suport d’agents gironins, va fer aquest dilluns el registre del local.

En l’escorcoll del local, la Policia Nacional també va comissar diners en efectiu i una gran quantitat de material d’imitació de primeres marques de joguines, així com nombrosos articles de marxandatge.

La unitat de Policia administrativa de Lloret de Mar i el caporal que portava el cas per la seva banda van col·locar un precinte de suspensió de l’activitat perquè la policia pogués acabar d’escorcollar el local.

Amb l’actuació de les dues policies, es va aconseguir desmantellar el taller de joguines. Des del cos municipal, es recorda que el comerç d’aquests articles no només és il·legal, sinó que pot constituir també un risc pels menors als quals anirien destinats les joguines, ja que estan configurades de forma irregular.

Operació oberta

La Policia Nacional va començar la setmana passada una operació policial en botigues de Lloret on hi ha les sospites que s’hi venen o fabriquen imitacions de productes. L’operació encara es manté oberta i segons fonts policials, hi hauria diversos detinguts i/o investigats i un comís elevat de productes. Que són de marques conegudes i que els seus pèrits n’han de certificat la no autenticitat.