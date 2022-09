Una trentena de persones va ocupar dijous 22 pisos buits de forma simultània a Caldes de Malavella. Efectius de la Policia Local de Caldes de Malavella i els Mossos d’Esquadra van aconseguir que marxessin després d'hores de negociació.

L'ajuntament davant d'aquest fet i les ocupacions delinqüencials que viu el municipi vol impulsar una recollida de firmes per canviar la llei sobre ocupacions.

L'alerta sobre les ocupacions la van donar els veïns del carrer de Girona a la Policia Local de Caldes de Malavella el matí de dijous.

El cos policial, els Mossos i també l'alcalde, segons informa en un comunicat l'ajuntament, es van desplaçar a l’espai i van dialogar amb els ocupants per tal que desallotgessin el bloc.

Finalment, i després d’hores de negociació, els ocupes van accedir i van marxar voluntàriament. Aquest bloc de pisos es troba davant de l’escola Sant Esteve, encara no està habitat i alguns habitatges són propietat de bancs. Tant els propietaris com les entitats bancàries han denunciat els fets.

📣Comunicat de l’alcalde @salvadorballiu sobre les ocupacions il•legals que hi ha hagut aquesta setmana de manera massiva al poble. Es demana a la ciutadania que s’estigui atent a qualsevol indici d’ocupació per comunicar-ho ràpidament a @PLcaldesmalavel i actuar amb celeritat pic.twitter.com/prTSfQa3TU — Caldes de Malavella (@AjCMalavella) 18 de septiembre de 2022

Canvis

L'ajuntament ha anunciat que per acabar amb aquestes ocupacions i per vetllar "per la seguretat i tranquil·litat dels veïns" vol començar una recollida de signatures per proposar un canvi en les lleis. “Ens trobem en una situació difícil, les persones que ocupen els pisos per necessitat són ateses i ajudades per Serveis Socials, però ens trobem amb ocupes que ocupen per raons il·legals i que provoquen malestar entre els veïns, i això no ho podem permetre” explica l’alcalde Salvador Balliu, en el comunicat. L’alcalde assegura que “les lleis no ens emparen i és una situació que es repeteix a tots els municipis catalans. Si la llei no ajuda en aquestes situacions haurem de proposar un canvi, per tal que no es vegin vulnerats els drets de les persones a qui ens ocupen habitatges”.

Delictives

La setmana passada també es va portar a terme una actuació en habitatges ocupats per raons delictives en diferents urbanitzacions del municipi. Es va tallar el subministrament a cinc cases que tenien punxada la llum. Aquest tipus d’actuacions es fa periòdicament juntament amb la Policia Local, Mossos d’Esquadra i les empreses subministradores de serveis.

La Policia Local de Caldes de Malavella treballa intensament per identificar ràpidament les noves ocupacions i poder actuar, dins les seves capacitats, amb rapidesa. Alhora demana col·laboració ciutadana per comunicar qualsevol anomalia i indicis d’ocupacions.