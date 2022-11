La Policia Local de Caldes de Malavella ha resolt aquest any un total de 6.048 incidències dins les àrees de Seguretat Ciutadana, Policia Assistencial, Trànsit, Policia de Proximitat i Serveis Municipals. En destaca la disminució dels accidents de trànsit en un 6%, l’augment de detencions i investigats en un 36% més que l’any passat i l’augment de serveis de Seguretat Ciutadana en un 20%, on la unitat canina K9 ha augmentat els serveis passant de 60 a 140. Les dades s'han donat aquest dissabte al matí en l'acte que la Policia Local del municipi ha celebrat a l’auditori Lluis Ferrer-Orquestra Maravella de la nova Escola de Música, coincidint amb la diada del cos.

Pel que fa a la recollida de gossos, les dades són similars a les de l’any passat amb 110 servies. En actuacions de trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol i estupefaents, manca de permís o pèrdua per punts hi ha hagut 39 atestats penals, un 20% més que l’any passat. I s'han fet 24 diligències per robatori amb força, el que representa un 4% més que l’any passat. També s'han interposat denúncies per pèrdua de documentació/objectes (38), per incomplir la llei 4/2015 de protecció ciutadana (130) o per falta d'autoritzacions de menors per viatjar a l’estranger (139). En referència a les ocupacions d’immobles, actualment n'hi ha 27 (una xifra que és un 5% menys que l’any passat). Els immobles ocupats són, gairebé tots, d’entitats bancàries.

Acte en homenatge al cos

L’acte en homenatge a la Policia Local de Caldes ha començat a les 11 h amb una gala on s’han repartit diferents medalles i reconeixements per actuacions meritòries tant a agents del cos, com a Mossos d’Esquadra i Protecció Civil. El regidor de seguretat ciutadana, Sergi Mir, ha destacat en el seu discurs la col·laboració entre les policies de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera que ha descrit com "un pas endavant en el servei a la gent i per poder treballar amb més seguretat pels agents". Mir també he fet referència a les millores efectuades a la comissaria local amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. Per la seva banda, el sotsinspector en cap, Xavier Muñoz, ha parlat del respecte, admiració i estima cap a la seva plantilla agraint-los "el gran servei" que presten.

Per últim, l’alcalde, Salvador Balliu, ha posat l’accent en les diferents accions solidàries que fa el cos de la Policia Local de Caldes, concretament de la campanya #PelsValents. "M’omple d’orgull dir que la campanya va tenir la seva llavor al municipi de Caldes, i que s’ha estès per tot arreu", ha dit, fent referència al centenar de cossos de seguretat de Catalunya, també de l’estat espanyol, que treballen per recollir diners per la investigació del càncer infantil. Enguany, la V marxa solidària contra el càncer infantil que se celebrarà el 12 de febrer.