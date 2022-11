La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha enviat un dictamen desfavorable a l'Ajuntament de Lloret de Mar sobre l'anul·lació de les multes del radar de l'avinguda de Blanes. En concert, el consistori pretenia revocar les segones i següents sancions imposades a persones a les quals encara no se'ls havia notificat la primera. L'Ajuntament seguirà les instruccions del dictamen i no retirarà les multes imposades a partir de la primera infracció. L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explica que retirar les multes podria constituir "un delicte greu", malgrat que assegura que "no estem d'acord" amb el dictamen.

Dulsat, recorda que aquestes multes són "injustes" perquè no donava als conductors "l'oportunitat d'adequar el comportament" a la velocitat que tocava, segons va determinar un informe jurídic extern encarregat a un expert de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El dictamen jurídic aconsellava, no obstant, sotmetre la decisió final a l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, amb l’objectiu de tenir la màxima seguretat jurídica per revocar les sancions. Lloret retira el polèmic radar després de rebre una allau de queixes L'ajuntament va aprovar al ple el maig del 2022 recuperar la competència, delegada al Consell Comarcal de la Selva dins que hi hagués resposta de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Lloret va instal·lar el radar el juliol del 2021 amb l’objectiu de reduir la velocitat en una de les principals vies d’accés al municipi i a fi de reduir la sinistralitat d’aquesta via. El març del 2022, davant les múltiples queixes de la ciutadania, es va retirar el radar i es va deixar un sensor de velocitat que indica als conductors a quina velocitat van i, així, facilitar la marxa per adequar-se al límit establert. També es va reforçar la senyalització a terra de la velocitat màxima permesa (40 km/h).