El grup municipal de Ciutadans a Lloret de Mar demanarà en el ple del dilluns vinent que la localitat es converteixi en la seu oficial per a l’entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona. «És una vergonya el que fa l’Ajuntament independentista de Girona any rere any amb el seu boicot i els seus escratxes per a impedir el lliurament dels premis a la capital, això no representa en absolut a tots els gironins i és per això que volem convertir Lloret en la seu oficial d’aquests premis», va indicar el portaveu liberal en la localitat, Jordi Hernández. La formació liberal proposarà la mesura en forma de moció perquè tots els grups amb representació al consistori es manifestin dilluns vinent. «Lloret està en un enclavament privilegiat de la Costa Brava, tenim espais idíl·lics com els Jardins de Santa Clotilde que poden ser un espai ideal per a aquests actes, el teatre municipal i altres sales i hotels», va afegir l’edil.