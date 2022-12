En el marc de la campanya «Voluntariat per la Llengua» que l’Oficina de Català de Blanes va posar en marxa aquesta tardor, diversos comerciants del municipi han enregistat vídeos on s’adrecen a la població per animar tothom a fer servir el català als seus establiments.

L’Oficina de Català de Blanes, en col·laboració amb el Departament de Promoció de la Ciutat i l’Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC), es va posar en contacte amb diversos establiments fent-los aquesta proposta. L’objectiu és fer difusió dels vídeos per promocionar l’ús del català a les xarxes socials i, alhora, augmentar l’ús del català tant a les botigues com al carrer, als bars i restaurants, i allí on hi havia interacció de la ciutadania. Aquesta iniciativa ja s’ha fet en d’altres poblacions d’arreu del país, i a Blanes ha tingut una gran i espontània acollida, ja que de seguida es va poder fer un calendari de gravacions pels primers comerços que van apuntar-s’hi per participar.