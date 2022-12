Gairebé 700 persones han visitat l’exposició sobre la història del complex hidroelèctric de Susqueda i el seu entorn durant aquest any. D’ençà que es va estrenar el març de 2018 dins dels actes de commemoració dels 50 anys de la presa i de l’embassament, són gairebé 4.000 les persones que s’hi han endinsat.

La mostra, ubicada a la seva sala de columnes, està patrocinada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en col·laboració amb Enel Green Power (la branca d’energies renovables d’Endesa), i té com a objectiu compartir amb el visitant les peculiaritats d’aquesta singular infraestructura i la seva ubicació. L’exposició està dividida en cinc àmbits temàtics diferents (l’embassament de Susqueda, la construcció de la presa, els aprofitaments hidroelèctrics, el riu Ter, i el patrimoni del mateix riu: fauna i flora) a través de plafons que aglutinen fotografies, il·lustracions, gràfics i textos, i que conviden a fer un recorregut visual, còmode, intuïtiu i agradable per als visitants. Tot, dins d’un espai amb un atractiu arquitectònic únic.

La mostra es complementa amb vint-i-tres peces del Fons Històric d’Endesa procedents de diverses centrals hidràuliques del territori.