Durant dos anys consecutius, els carrers de Blanes no han pogut viure amb l’habitual intensitat les activitats que s’hi solen organitzar coincidint amb les festes del carnestoltes. Les mesures de contenció sanitàries per impedir la proliferació de la Covid-19 van provocar que, després que al 2021 es van suspendre tots els actes, l’any passat s’hagués d’optar per una Cercavila Alternativa en substitució de l’acte central que caracteritza aquest cicle festiu.

Es tracta de la Rua de Carnaval, que transcorre habitualment a Blanes la tarda del diumenge del cap de setmana central en què coincideixen les celebracions d’aquet cicle festiu. Ara, quan ja ha quedat lluny aquesta realitat, a Blanes ja ha començat el compte enrere perquè comencin els actes del Carnaval de la Costa Brava Sud 2023. A l’espera que es donin a conèixer en roda de premsa tots els detalls al voltant del Carnaval de la Costa Brava Sud 2023, l’Ajuntament de Blanes ja ha obert el termini d’inscripcions per l’acte més participatiu d’aquest periple festiu. La Rua de Carnestoltes de la tarda del diumenge 19 de febrer s’espera que pugui recuperar tota l’espectacularitat dels anys anteriors a la pandèmia. Les inscripcions perquè s’hi apuntin carrosses i comparses ja han començat, i finalitzaran el proper divendres 3 de febrer a les 2 del migdia. Les bases per inscriure’s informen dels requisits, així com dels premis als quals es pot accedir en les categories de carrosses i comparses. En la primera hi ha dues modalitats, per a carrosses d’entitats blanenques i foranies, mentre que en la segona per a comparses és indiferent la procedència. El jurat qualificador haurà de escollir 15 guardonats, que sumen un total de 6.200 € de premis en metàl·lic. Al marge d’aquests reconeixements, les colles participants que estiguin formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Blanes podran rebre gratificacions en base a dos criteris principals.