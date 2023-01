L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys i 3 mesos de presó i multa de 1.800 euros l'acusat d'intentar matar un home a trets en ple dia a la terrassa d'un bar de Lloret de Mar el 9 de juliol del 2020. La fiscalia demanava inicialment 14 anys i 9 mesos de presó. Al judici, el processat ha reconegut els fets i les acusacions i la defensa han tancat un acord per rebaixar-li la pena aplicant-li atenuants de reparació del dany i de drogoaddicció. L'acusat ha admès que va obrir foc contra la víctima, que era el propietari del bar, cap a les 10.15 hores del matí. El projectil li va impactar a la zona inguinal. L'home es va refugiar dins el bar però el processat el va atrapar i va disparar un segon cop però l'arma "es va encallar".

El judici s'ha fet aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona. L'acusat ha reconegut els fets i ha subscrit l'escrit d'acusació de la fiscalia, que recull que el matí del 9 de juliol del 2020 estava assegut a la terrassa del bar amb el propietari. Cap a les 10.15 hores, i després de dir-li a la víctima que el mataria, el va apuntar "per sorpresa" a la zona del pit amb una arma de foc.

La víctima va poder reaccionar ràpid i aixecar-se de la cadira. Això va evitar, segons la fiscalia, que el tret "arribés al cor". La bala va impactar a la zona inguinal. La víctima va córrer a refugiar-se dins el bar mentre el processat el perseguia.

Un cambrer va intentar ajudar l'amo del bar a arribar a l'interior però l'acusa el va amenaçar apuntant-lo amb l'arma al cap. Així, va aconseguir entrar també dins el loc. Un cop allà, el va tornar a apuntar amb la pistola i va prémer el gallet. No va aconseguir disparar perquè l'arma es va encallar.

El sospitós va fugir del lloc dels fets però poca estona després la Policia Local el va localitzar i detenir en una cafeteria situada al mateix carrer. Durant la inspecció del local, els Mossos d'Esquadra van trobar una pistola amagada darrere la cisterna del vàter. A més, quan van escorcollar el detingut van localitzar una altra arma dins la motxilla que duia.

L'acusat no tenia permís ni llicència d'armes però, a més, tenia prohibit tenir o portar armes durant 16 mesos arran d'una condemna dictada l'agot del 2019 per un delicte de lesions en l'àmbit de la violència contra la dona.

Com a conseqüència de l'atac, la víctima va patir una ferida penetrant de 0,8 centímetres de diàmetre a la zona inguinal esquerra i una altra a la cuixa per l'orifici de sortida de la bala. Va estar un dia ingressat a l'hospital i va trigar 39 dies a curar-se.

Reparació del dany i drogoaddicció

La fiscalia demanava inicialment una pena de 14 anys i 9 mesos de presó i multa de 6.480 euros per a l'acusat. Al judici, que s'ha fet aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut els fets i, a més, ha consignat 7.800 euros per pagar la indemnització a la víctima.

Per això, el fiscal, l'acusació particular exercida pel lletrat Alex Moreno i l'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, han tancat un acord que ha suposat rebaixar-li la pena aplicant-li atenuants de reparació del dany i, també, de drogoaddicció perquè en el moment dels fets tenia les capacitats afectades pel consum de cocaïna i marihuana.

Segons la conformitat, l'Audiència l'ha condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per un assassinat en grau de temptativa, 6 mesos de presó per un delicte d'amenaces, 1 any de presó per tinença il·lícita d'armes i multa de 1.800 euros per trencament de condemna. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar el propietari del bar amb 8.000 euros. També li han imposat el pagament de les costes processals.

El president del tribunal, Ildefons Carol, ha declarat ferma la sentència.