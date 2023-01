Una exregidora de Vidreres, a judici per desviar 17.000 euros

Els veïns de la urbanització de Puigventós, un espai residencial ubicat a Vidreres amb 274 habitatges que compten amb una piscina comunitària però que no tenen els serveis recepcionats per l’Ajuntament, han portat a judici a l’exregidora de Vidreres per Tothom-Entesa, Elena Valverde. L’edil, que va ser a l’Ajuntament entre 2015 i 2019, exercia de secretària de l’Entitat Urbanística de Conservació de Puigventós entre els anys 2013 i 2014. Segons indiquen les fonts consultades, Valverde, juntament amb qui exercia de vicepresidenta i -posteriorment va ser presidenta- de l’ens, haurien desviat un import de més de 17.000 euros cobrant xecs amb la signatura dels representants de la junta anterior. Els fets es van destapar quan es va produir un canvi de presidència que va reclamar veure els comptes de l’ens. Després de fer les pertinents comprovacions i demanar explicacions a les acusades, al banc i a la gestoria que hi havia contractada per portar la comptabilitat, es va procedir a fer una querella.

Segons les mateixes fonts, els veïns de la urbanització paguen una quota trimestral que equival a un import anual que voreja els 100.000 euros. A aquesta xifra cal sumar-hi les aportacions directes que hi fa l’Ajuntament, d’uns 16.000 euros anuals entre 2013 i 2014. En no tenir els serveis recepcionats, els diners recaptats s’haurien d’haver destinat a habilitar carrers, enllumenat, servei d’aigua i clavegueram, entre d’altres. El judici, que s’havia de celebrar aquesta setmana, ha quedat posposat per la vaga de lletrats de l’administració de justícia.

Demanen 3 anys de presó

La fiscalia demana 3 anys de presó a la presidenta i la secretària de l’entitat per un presumpte delicte continuat d’apropiació indeguda. Segons la tesi de l’acusació pública, que els demana 3 anys de presó i una multa de 2.700 euros, van «abusar de les facultats que els conferien les seves funcions» per tal de desviar 17.946,47 euros dels comptes bancaris de l’entitat entre el 2013 i el 2014. Per fer-ho, haurien emès més d’una vintena de xecs al portador, eludint l’autorització de la Junta. A més, en comptes de comptar amb la firma d’un dels vocals juntament amb la de la presidenta i la secretària, qui firmava els xecs en blanc era el vicepresident, qui ho feia «dipositant la seva confiança» en la presidenta i amb l’objectiu de facilitar l’operativa diària de l’entitat. Algunes de les operacions que desglossa la fiscalia en el seu escrit d’acusació són, per exemple, una retirada de 8.000 euros del 28 de juny de 2013 per dur a terme unes obres a la piscina municipal que no han estat justificades. També s'hauria emès una factura de 4.800 euros per pagar desperfectes a la zona esportiva, sense que la fiscalia hagi pogut constatar si finalment s’han dut a terme. En aquesta factura s’estableix un import de 1.008 euros d’IVA, però no hi consta cap pagament de les obres. Un tercer pagament del 8 de novembre del mateix any de 1.500 euros es va fer constar com a «altres despeses». D’altra banda, entre setembre de 2013 fins a l’octubre de l’any següent haurien carregat als comptes de l’Entitat tres línies telefòniques personals sense autorització de la Junta, provocant-li un perjudici econòmic de 1.592,15 euros.