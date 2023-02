L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm reobrirà el Centre Artesà de Torneria l'11 de febrer amb una jornada de portes obertes. El centre s'ha remodelat per convertir-se en un projecte més ambiciós que busca donar a conèixer la torneria i la història de l'ofici lligada amb Sant Hilari Sacalm. En aquest sentit, el nou centre comptarà amb una zona de museu sobre la història de la torneria i la fusta cremada a Sant Hilari. Per altra banda, també hi haurà una zona de tallers que podran fer servir fins a vuit artesans. Per escollir els que podran utilitzar les instal·lacions, l'ajuntament ha obert una convocatòria per tenir un dels vuit espais del taller.

La remodelació del Centre Artesà de Torneria forma part del projecte Coop'Art, una iniciativa europea que promou els treballs dels oficis artesans a Catalunya i la Catalunya del Nord. Per aquest motiu, el nou centre tindrà aquest espai de taller obert a vuit artesans vinculats al món de la fusta. Hi podran optar autònoms o petites empreses. La iniciativa de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm busca donar suport a les petites empreses artesanes de la fusta i ajudar a la professionalització d'aquest ofici. A través del taller, el consistori reconeix les dificultats que tenen els artesans per donar sortida a les peces i, al mateix temps, valorar el valor afegit d'aquestes produccions. En aquest taller compartit es faran formacions per als vuit seleccionats per tal que puguin adaptar-se a les noves oportunitats del mercat.