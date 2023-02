Una veïna de Vilobí ha de pagar 4.000 euros pel bitllet d’avió del seu gos

La veïna de Vilobí d’Onyar, Miriam Schvartzman, ha decidit retornar definitivament a la seva Argentina natal per a estar més a prop de la seva mare. Però no li sortirà barat. I és que tot i que el seu bitllet d’avió li ha costat 857 euros (des de Barcelona fins a Buenos Aires), endur-se el seu gos li valdrà gairebé cinc vegades més, en concret, 4.016 euros. «Al principi em vaig pensar que era una broma i que hi havia una càmera oculta», confessa. De fet, fa 3 mesos que s’ha quedat sense feina, però defensa que «no tinc alternativa, en Samuel [el gos] és la meva vida i és el més important per mi, tinc clar que sense ell no marxaré», assegura Schvartzman. «Acabo de sortir d’una depressió profunda, només em faltava això», confessa.

L’exemplar, mestís, ara pesa 20 quilos (té 6 mesos de vida) i és un gos en formació per a fer teràpies amb persones amb discapacitat (ella, de fet, és instructora d’educació canina i tècnica en teràpies assistides amb gossos). Però en Samuel no podrà viatjar a la cabina per les seves dimensions. Tot i que pot variar en funció de la normativa de cada companyia aèria, només poden viatjar en aquesta secció de l’avió els gossos amb un pes inferior als 8 quilos. A més, s’hi suma un altre factor: la companyia aèria no accepta que el gos viatgi com a equipatge (és a dir, amb la propietària), «encara que sigui un gos en formació per a fer teràpies amb persones amb discapacitat i, a més, em proporcioni un acompanyament emocional» , lamenta Schvartzman.

Davant d’això, va haver-se de «buscar la vida» per a localitzar una empresa especialitzada en el transport de mascotes. Però en sol·licitar-los un pressupost i veure una factura de 4.016 euros, es va quedar «en xoc».

Però aquí no s’acaba «l’odissea». I és que el gos, denuncia Schvartzman, «tardarà 40 hores en arribar a Buenos Aires». En aquest sentit, detalla que «un xòfer el vindrà a buscar a Vilobí d’Onyar, el portaran a l’aeroport de Barcelona, l’embarcaran, volarà fins a Madrid, allà passarà a una sala condicionada on s’haurà d’esperar més de 6 hores, i el tornaran a pujar a un avió fins a Buenos Aires», explica. Amb tot, lamenta que «estem parlant d’un ésser viu».

Però encara faltarà un pas més: passar la duana. Per això haurà de pagar una suma de 1.585 euros (ja inclosos en la factura de 4.016 euros) per a contractar un agent de duanes a Buenos Aires. I és que el gos, que viatjarà a la bodega, arribarà a la terminal de càrrega de l’aeroport i l’agent s’encarregarà d’anar-lo a buscar, passar la inspecció veterinària, revisar la documentació i agilitzar la sortida de l’aeroport. «I jo l’estaré esperant a l’altre costat de la porta, que hauré arribat el dia abans», sosté. Però Schvartzman pateix. En aquest sentit, alerta que el viatge «és un risc per ell»: «Són moltes hores i et diuen que no el pots sedar, ara l’estic ensenyant a tranquil·litzar-se quan és dins del transportí».

Abans de viatjar, però, el gos haurà de complir una sèrie de requisits, des de disposar d’un passaport a rebre la vacuna antiràbica, passant per una última revisió veterinària 10 dies abans de la sortida i «altres gestions burocràtiques», explica.

Micromecenatge

Per a recaptar fons per a poder traslladar el seu gos des de Barcelona fins a Buenos Aires, en els propers dies Schvartzman activarà una campanya de micromecenatge. «Soc la persona més positiva del món, crec que aconseguiré la suma necessària per a poder pagar el transport d’en Samuel fins a l’Argentina», sosté.