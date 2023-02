El Club Rem Pescadors de Lloret de Mar exigeix unes instal·lacions «dignes»

El Club Rem Pescadors de Lloret de Mar ha decidit plantar-se davant del «maltracte» que rep «des de fa anys» per part de l’Ajuntament (de torn). I ho ha volgut fer amb una fórmula vistosa, anunciant que no assistirà a l’acte de la Capital de la Cultura Catalana «promocionat» per l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Un portaveu de l’entitat, que prefereix mantenir l’anonimat, lamenta que «mentre que la resta d’esports compten amb instal·lacions pròpies decents al municipi, com en el cas del futbol, el bàsquet, l’hoquei patins, el patinatge, l’atletisme, la natació o el judo, el rem pateix una manca crònica de recursos». En aquest sentit, denuncia que l’única instal·lació de què disposa el club és una «habitació per a deixar les motxilles» de 5m² a Sa Caleta (i «sent molt generós», reconeix). Un espai que els va facilitar l’Ajuntament de Lloret de Mar fa 2 anys, que lamenta que no compta ni amb vestuari, dutxes ni lavabos. «Ens hem de canviar al mig del carrer tant a l’estiu com al pic de l’hivern, i les dones i els nens també (apunta que els menors d’edat representen el 60% dels integrants del club), i de lavabos n’hi de públics a l’exterior però no hi tenim accés perquè l’Ajuntament els té tancats».

En aquest sentit, exigeix al consistori unes instal·lacions «dignes com qualsevol altre club esportiu del municipi»: «No demanem tenir una gran infraestructura, simplement les condicions mínimes i humanes». Una reivindicació que no només volen fer a títol individual com a club, sinó que reclamen drets per a tota la modalitat esportiva: «Fa molts anys el rem era una pràctica minoritària però ja s’ha convertit en un esport majoritari, actualment a Lloret hi ha 4 clubs de rem que entrenen durant tot l’any, i 2 més que s’afegeixen a l’estiu», explica. «Hem exigit una solució massa vegades i ja hem arribat al límit, fins que el rem de Lloret no tingui el que es mereix, no tornarem a col·laborar en actes públics organitzats per l’Ajuntament». A més, lamenta que «sempre» estan disposats a col·laborar quan el consistori els necessita, però que l’Ajuntament «se’n desdiu» quan busquen ajuda per a la organització de regates. «Si fos un torneig de futbol seria diferent».

Com a solució a les queixes per les instal·lacions, confessa que l’Ajuntament de Lloret de Mar els ha ofert traslladar-se davant del Club Nàutic. «No és una zona segura, aquest estiu s’hi va enfonsar un llagut de l’Ajuntament».