L'Ajuntament de Lloret de Mar insisteix que no rebrà cap camió de les deixalles que provinguin de l'abocador de Solius després que aquest dilluns s'hagi efectuat el seu tancament. Això obliga a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a buscar una alternativa per dipositar les escombraries que preveien repartir entre els abocadors de Lloret i Vacarisses, al Vallès Occidental. L'alcalde, Jaume Dulsat, assegura que el municipi "no té vocació" de tractar els residus de bona part de la demarcació i per això demana que busquin altres solucions i n'excloguin Lloret. En paral·lel, aquest dilluns al matí dotze associacions de veïns i l'entitat SOS Lloret han escenificat el rebuig a la mesura de l'ARC signant un manifest conjunt.