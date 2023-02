Independents de la Selva consolida la seva presència a la comarca: presentarà candidatura en com a mínim 20 pobles dels 26 que hi ha de la comarca. La formació té actualment representació a la Diputació de Girona i governa amb coalició al Consell Comarcal de la Selva on va aconseguir cinc representants a les darreres eleccions.

El president de la formació i alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha destacat que després de 8 anys el projecte municipalista d'Independents està consolidada en l'àmbit comarcal. En aquest aspecte ha apuntat que "una de les claus és que independents fa política municipalista per a les persones partint de la màxima que l'objectiu és treballar per la gent i cobrir les seves necessitats". Aquest dissabte, Tossa de Mar serà l'escenari d'una nova jornada de treball de les formacions independents de la comarca. Al llarg de la jornada s'explicaran les eines i els marcs legals per presentar-se a les eleccions, una xerrada en comunicació i xarxes socials, com preparar una campanya electoral i un apartat especial on alcaldes i regidors expliquen les seves experiències. Aquesta jornada de formació es fa conjuntament amb el partit d'Independents de Catalunya. A les darreres eleccions municipals Independents de la Selva va obtenir 9215 vots, que es va traduir en 48 regidors, quatre alcaldies, 5 consellers comarcals i una diputada a la Diputació de Girona.