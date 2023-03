L'Ajuntament de Lloret de Mar ha incorporat vuit persones a través del programa Treball i Formació, que permet als participants adquirir experiència laboral alhora que reben accions formatives. Aquest programa, cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social, pretén millorar l'ocupabilitat dels col·lectius als quals està adreçat. En aquest cas, el de dones provinents d'Ucraïna en motiu del conflicte armat. Les tasques es realitzaran als departaments municipals de Teatre de Lloret, Igualtat, Mobilitat Serveis Públics i Manteniment i repercutiran en el benefici de la ciutadania, així com en la millora de l'espai públic. Els contractes s'han fet per un any.

El programa, a més, preveu un acompanyament al llarg del període de contractació per part d'una figura de coordinació. Aquesta supervisarà l'adaptació al seu lloc de treball i oferirà orientació laboral, donant suport per facilitar el seu posterior retorn al mercat laboral. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, explica que "l'objectiu de participar en aquests programes és poder contractar i formar a persones perquè desenvolupin tasques d'interès per la ciutat". I afegeix: "Aquesta convocatòria, a part de diversos col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat, està també adreçada a la població civil ucraïnesa desplaçada a Catalunya, per oferir-los un contracte laboral, l'accés als recursos bàsics, i un arrelament i suport emocional necessaris". Al llarg del 2023, Lloret preveu acollir altres programes d'àmbit laboral adreçats a diferents col·lectius.