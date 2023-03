«On són les dones TIC?» va ser el títol de la taula rodona amb la qual Blanes va encetar dilluns el cicle d'activitats que s'han organitzat amb motiu del Dia internacional de la Dona. Una cinquantena de persones va assistir a l'acte per escoltar ponents de primer nivell: Montse Guàrdia i Güell, enginyera de telecomunicacions i directora d'estratègia del Mobile World Capital, així com cofundadora de la consultoria tecnològica Big Onion; Mireia Dilmé, especialitzada en tecnologia a les universitats de Harvard i San Francisco i directora de programes a Google Cloud; Georgina Comas, llicenciada en química i enginyeria superior de materials, CEO de TMCOMAS i cofundadora de Comastec, un centre de formació de mecànica i mecatrònica industrial de Blanes; i Beatriz López, que compta amb un doctorat en intel·ligència artificial, camp que continua investigant actualment a la Universitat de Girona.

El seu objectiu va ser tractar una evidència: la manca de presència de dones al sector tecnològic. I és que, segons les darreres dades, avui dia només el 23% de les persones que treballen al sector de les TIC –Tecnologies de la Informació i la Comunicació- són dones.

La tecnologia -una de les àrees més dinàmiques, innovadores i amb més creixement de la societat actual- continua sent un món predominantment masculí, amb escassa representativitat de dones. De fet, són les que han estat històricament molt poc representades en aquest sector, i les dades mostren que encara queda un llarg camí per recórrer per aconseguir la igualtat de gènere en el món tecnològic.