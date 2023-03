L’Ajuntament de Lloret, via decret d’alcaldia, ha declarat aquest divendres oficialment la situació d’excepcionalitat de sequera al municipi i ha publicat un ban d’alcaldia per transmetre als ciutadans les recomanacions i les ordres d’obligat compliment per fer front a l’escassetat d’aigua.

El consistori va convocar ahir el Comitè Municipal de Sequera arran de l’entrada en fase d’excepcionalitat de sequera hidrològica i pluviomètrica declarada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Una Comissió presidida per l’alcalde en funcions, Sr. Albert Robert, pels tècnics dels departaments municipals de Serveis Públics, Medi Ambient, Policia Local, Protecció Civil, Turisme i Comunicació així com les empreses contractistes de serveis municipals directament vinculats amb l’assumpte, com són l’empresa Aquàlia, SA responsable de l’abastament i distribució d’aigua potable i GBI Serveis, SAU que ofereix el servei de neteja viària entre d’altres.

Arran de l’entrada en fase d’excepcionalitat, el Comitè Municipal de Sequera es reunirà quinzenalment per fer un seguiment de la situació i de les mesures municipals a adoptar.

Entre les mesures adoptades de moment adreçades a la ciutadania i a les empreses, s'inclou:

Reducció de consums d’ aigua potable en els següents usos:

en els següents usos: Reg agrícola: 40%

Usos ramaders: 30%

Usos industrials: 15%

Usos recreatius que impliquin reg: 50%

Altres usos recreatius: 15%

Prohibit el reg de gespa (en tots els casos) jardins i horts particulars, excepte:

(en tots els casos) particulars, excepte: Reg de supervivència, que s’ha de fer en horari de menor insolació (de 20h a 8h), amb la quantitat d’aigua mínima i indispensable i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

Reg d’arbres i de plantes amb aigües de pluja recollides en teulades i amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Es limita l'ús d'aigua potable per ompliment de piscines a:

a: El reompliment parcial de piscines que ja estan plenes, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres, sempre que aquestes disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua i tan sols en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no afecten a les piscines d'aigua de mar i queda totalment prohibit omplir cap piscina d’aigua dolça de nova construcció.

Es limita la neteja de vehicles a:

a: Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.

Fora dels establiments comercials només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb l’ús d’esponja i galleda, i en aquells casos que sigui indispensable per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals (s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus)

Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, edificis, façanes, finestres... amb aigua potable . La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar ni amb galleda i esponja.

. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar ni amb galleda i esponja. Pel que fa a explotacions ramaderes i nuclis zoològics, l'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

A més, també s'adoptaran algunes mesures municipals, com la limitació del servei de neteja de via pública, clavegueram, façanes o edificis, efectuant-la emprant aigua freàtica i/o aigua regenerada; el reg d’arbres o plantes de jardins, zones verdes i horts urbans amb aigua potable més enllà del reg de supervivència o el tancament dels WC públics situats en espais públics. Tampoc es muntaran les dutxes de la platja, no plantarà gespa i/o plantes de temporada, arbustos i arbres o només es regarà la gespa destinada a la pràctica federada d'esports, entre d'altres.

L’alcalde en funcions de Lloret, Albert Robert, ha assegurat: “actualment no hi ha restriccions que afectin al servei i es garanteix l’aigua de boca, però cal ser conscient de la situació d’excepcionalitat en la qual ens trobem i comptar amb la col·laboració ciutadana. Treballarem amb el sector turístic per demanar la màxima col·laboració i responsabilitat, tant pel que fa als seus allotjaments com mitjançant campanyes de sensibilització als seus clients”.

Totes les mesures es poden consultar al web de l'Ajuntament de Lloret de Mar.