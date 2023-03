Més de cent persones han assistit aquest cap de setmana a Riudellots a l’acte de presentació de la candidatura SOM Riudellots. Aquesta iniciativa ciutadana "s’ha proposat ser el motor del canvi a l’ajuntament pels propers 4 anys, amb una política propera, directa i sense lligams de partit", segons va anunciar el seu candidat i alcaldable, Xevi Lòpez, que va remarcar la necessitat de trencar majories, de retornar al poble la proximitat de la política així com l'oportunitat que s'obre després de molts anys de bipartidisme i majories absolutes.

Per a l’alcaldable “el govern municipal actual ha provocat la desconnexió dels ciutadans del poble del seus representants, impedint així un debat positiu, que sumi i serveixi per poder escoltar totes les sensibilitats”.

L'acte va comptar amb la presència d'en Pere Garriga, Alcalde d'Arbúcies i president d'Independents de la Selva, la diputada Gisela Saladich, candidata a l’alcaldia de Tossa de Mar i el conseller comarcal de la Selva, Quim Vivas de Vilobí d’Onyar.

L'acte va acabar amb un vermut on els assistents van poder compartir dubtes i intercanviar opinions amb tots els membres de SOM.

Per la seva banda a Sant Hilari Sacalm, a la plaça Gravalosa un centenar de persones va seguir la presentació de l’alcaldable del PIG, Jordi Rotllant, que substitueix a l’actual alcalde, Joan Ramon Veciana al capdavant de la formació.

En el seu parlament l’alcaldable Rotllant, va explicar els motius pels quals es presenta , lloant “el gran equip humà i el propi projecte del grup que es centra en l’atenció a les persones”. En aquest aspecte, Rotllant, destaca, “el medi ambient, la participació ciutadana i el municipalisme que és l’ADN de la formació, com a valors mantenir i potenciar,així com mantenir el pla de mandat on es dona comptes a la ciutadania de la feina feta”. De cara al futur l’alcaldable es va mostrar compromès amb els objectius ODS i accions encaminades cap a un entorn sostenible.

Rotllant, va dir que, igual que el seu antecessor, es compromet a ser-hi només durant 8 anys.

Actualment Independents de la Selva, ja ha presentat els seus candidats a Blanes, Xavier Lozano, Lloret de Mar, Lara Torres, Tossa de Mar, Gisela Saladich, Riudellots, amb en Xevi Lòpez, a Sant Hilari Sacalm amb en Jordi Rotllant, a Sant Feliu de Buixalleu amb Dieter W.Heinichen, Hostalric amb en Pep Frias i Massanes amb Franc Gòmez,

Independents de la Selva va obtenir a les darreres eleccions municipals, 9215 vots que es varen convertir en 48 regidors, quatre alcaldies, 5 consellers comarcals i una diputada a la Diputació de Girona.