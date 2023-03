La urbanització de Vallcanera, on resideixen prop de 2.000 persones, està ubicada a set quilòmetres de l’estació de tren de Sils. Tot i això, els veïns de la zona no tenen cap mena d’alternativa de transport públic per desplaçar-s’hi. Per aquest motiu, un grup de veïnes ha iniciat una recollida de signatures on insten a l’Ajuntament a impulsar una línia de bus que connecti el centre del poble amb Vallcanera. Per ara han fet entrega de les primeres 500 signatures, però encara n’estan recollint més.

«No sabem les xifres exactes, però som gairebé 2.000 persones i demanem un transport públic matins i tardes perquè els joves puguin anar fins a agafar el tren" Núria Lladó - Veïna de Sils

«No sabem les xifres exactes, però som gairebé 2.000 persones i demanem un transport públic matins i tardes perquè els joves puguin anar fins a agafar el tren. Jo m’he trobat molts cops que he hagut de recórrer als veïns. Tenim un grup a la urbanització i sovint sorgeix la iniciativa de compartir cotxe. Però no posaré la meva filla de 14 anys a compartir cotxe amb gent desconeguda. No crec que sigui la solució. Necessitem una alternativa real per no dependre del cotxe», exposa Vanessa Lladó, una de les impulsores de la recollida de signatures juntament amb Keylin Napky Ayestas.

Lladó afegeix que un cop han començat a recórrer els carrers de la urbanització per explicar la iniciativa de la recollida de signatures, han vist molts casos dins el veïnat: «Hi ha gent que ens ha explicat casos on, per exemple, són dependents de la parella pel cotxe o també hi ha casos greus de gent gran. La benzina està supercara i això també és un factor a tenir en compte». Tot i això, Lladó afegeix que la iniciativa de recollir les signatures va començar més amb la voluntat de conèixer si els veïns compartien la demanda per afegir una línia d’autobús o no «al principi vam pensar que calia saber quanta gent pensava el mateix, perquè al final potser jo vull això, però la resta del poble no ho vol. Vam començar així dos o tres mares. Vam començar a deixar fulls als bars, al súper, vam veure que la gent signava. Després es va paralitzar, vam recórrer carrers perquè hi ha gent que no hi va als bars... I vam veure que érem molta gent i vaig veure que amb una hora vam fer 40-50 signatures més. I encara ens queden molts carrers.

Contracte rescindit

Interpel·lats sobre aquests fets, des de l’Ajuntament puntualitzen que el febrer del 2021 es va posar en marxa una línia de bus que unia les urbanitzacions de Les Comes i Vallcanera amb Sils amb dues connexions al dia. L’empresa adjudicatària, però, va deixar de prestar el servei fa mesos, pressupostat en 8.400 euros anuals, i això va obligar a l’Ajuntament a finalitzar el contracte i imposar dues sancions valorades en 2.200 euros.

"Estem treballant en un nou model regular i adaptat a demanda. Això implica mesos de tràmits (exposició al públic, nou reglament, inversió...) que es troben amb les eleccions al mig" Eduard Colomé - Alcalde de Sils

El batlle, Eduard Colomé, exposa que el consistori té constància del problema, però té poc marge de maniobra amb les eleccions al mig: «Estem treballant en un nou model regular i adaptat a demanda. Això implica mesos de tràmits (exposició al públic, nou reglament, inversió...) que es troben amb les eleccions al mig. Mirarem si es pot cobrir el mentrestant, perquè és un problema real que ens preocupa», conclou.