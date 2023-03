Un incendi de matinada ha cremat tots els contenidors de la minideixalleria de Salitja.

El foc també ha afectat l'estructura de fusta de l'equipament.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incident poc després d'un quart de cinc de la matinada i han activat quatre dotacions.

En arribar al carrer Girona de Salitja -nucli de Vilobí d'Onyar- s'han trobat amb l'incendi totalment desenvolupat.

Les flames han afectat tots els contenidors i l'estructura, gairebé en la seva major part ha quedat ben cremada.

La pudor del fort fum que ha generat l'incendi encara es podia sentir a primera hora del matí a la zona i fins i tot, l'han percebut conductors que circulaven per l'A-2, segons Bombers.

Aquest matí la Guàrdia Municipal de Vilobí d'Onyar s'ha personat a la zona i s'ha fet càrrec dels fets. No es descarta que l'origen del foc sigui una bretolada.

Aquestes minideixalleries estan instal·lades en els nuclis de Vilobí. Per accedir-hi cal una targeta i a dins hi ha diversos contenidors per posar els residus i fer el reciclatge.