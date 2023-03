Mei Puig s’ha presentat oficialment com a candidata de Fem+Sils-AM per les municipals del mes de maig en un acte celebrat ahir a la plaça Canigó. Durant la seva intervenció, la candidata va expressar la seva voluntat de continuar liderant el canvi a Sils: «Estem preparats, tenim més experiència i formació. Estimem Sils i disposem de l’energia i il·lusió per liderar-lo».

A la presentació, també es va donar a conèixer el lema de campanya que serà FEM avançar Sils, FEM-ho per tu. En relació amb el lema, Puig va destacar que «volem fer avançar Sils i ho volem fer plegats, unint barris, treballant al costat de les persones i mirant al futur».