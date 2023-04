EXTINGIT un incendi a una nau industrial de l'Av. de Vidreres, a Lloret de Mar (avís 07.45 h) Per precaució s'ha desallotjat un temple sigh situat al costat de l'edifici sinistrat. No hi ha persones afectades, ni tampoc altres edificis. Hi hem treballat 12 dotacions #Bomberscat