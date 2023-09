La UGT denuncia que l'hotel Azure de Lloret de Mar (Selva) vulnera els drets sindicals i l'acusa de practicar la "pirateria empresarial". El sindicat critica que, d'entrada, l'hotel ha dividit les seves branques d'activitat en cinc empreses diferents, cosa que impossibilita que l'establiment pugui tenir comitè i hagi d'escollir individualment els delegats sindicals. Però a més, la UGT denuncia que l'hotel els exclou d'aquest procés i que ha arribat a acomiadar la candidata que havien proposat. El sindicat ja ho ha portat davant la Inspecció de Treball. "Ens trobem davant una situació kafkiana, que pot suposar un pas enrere per al model sindical; reclamem que s'actuï amb fermesa", afirma el secretari general de la UGT a Girona, Maxi Rica.

L'hotel Azure, situat a Lloret de Mar, té una categoria quatre estrelles. Segons explica el sindicat, pel volum de plantilla que té -uns 200 treballadors- l'establiment hauria de tenir un comitè d'empresa format per nou membres. La UGT critica, però, que a la pràctica això no és així. Perquè com que l'hotel ha dividit "de manera artificial" les seves branques d'activitat en cinc empreses diferents, i totes tenen menys de 50 treballadors, tan sols es pot escollir un delegat o delegada sindical per a cadascuna d'elles.

En concret, exposa la UGT, aquestes empreses són: Carpa Lloret SL (promoció de sales de festes i discoteques), Winrow Managers SLU (explotació de bars, restaurants i cafeteries), Agora 21 SLU (organització d'esdeveniments i altres serveis), SALISALA SA (activitat hotelera i serveis) i NightClub SL.

El secretari de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC) del sindicat a Girona, Joan Muntada, explica que tenir delegats sindicals en comptes de comitè "fa molt més difícil defensar les posicions de la plantilla davant la direcció". Però que tot i això, i amb l'objectiu de garantir "una representació justa i equitativa", aquest estiu la UGT va decidir engegar un procés electoral per escollir delegats a les diferents empreses.

De les cinc que hi ha, van començar per Carpa Lloret SL. Com a candidata, la UGT va presentar una cambrera de pis que treballava a l'Azure. A partir d'aquí, el sindicat denuncia que l'empresa només ha fet que posar-los traves, que ha acomiadat la seva candidata -per això, ja hi ha una denúncia al jutjat- i que en tot moment se'ls ha mantingut al marge del procés.

Entre d'altres, la UGT critica que l'Azure no els permet accedir a l'hotel i que va arribar a constituir-se la mesa electoral sense que totes les parts n'estiguessin informades. El sindicat, que ja ha posat els fets en coneixement del Departament i la Inspecció de Treball, també lamenta que l'administració no estigui actuant "amb fermesa" per garantir "que es compleixin els drets laborals".

"Pirateria empresarial"

El secretari general de la UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, reclama a la Inspecció de Treball que es personi a l'Azure perquè el procés d'elecció de delegats "es faci amb garanties". Rica acusa l'hotel de Lloret de Mar d'actuar "amb mala praxi" i assegura, categòric, que el sindicat està vivint "una situació kafkiana" que es tradueix "en una mostra clara de pirateria empresarial".

"Ens trobem que, tot i els nostres intents, a l'altra banda mai no hi ha ningú que respongui ni es comuniqui amb nosaltres", afirma Rica. I conclou: "Reclamem a la Inspecció que actuï amb fermesa en el cas de l'hotel Azure, perquè sinó això pot assentar un precedent, suposar un pas enrere per al model sindical i posar en risc la salut democràtica als centres de treball".

L'ACN s'ha posat en contacte amb l'hotel Azure per obtenir la seva versió dels fets. De moment, però, no ha tingut resposta.