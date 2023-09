Riudellots de la Selva ha començat el sisè dia de la Festa Major amb el gruix de la programació. Uns dies de festa que s’allargaran fins a l’1 d’octubre amb una trentena d’activitats que agruparà tallers, concursos, espectacles i concerts.

Durant la tarda, el municipi s’omplirà de teatre de la mà de la companyia Pessic de Circ amb la seva obra Sidecar, i Xaranga Damm-Er i Corregats tancaran la tarda amb el seu espectacle de xaranga. Al vespre l’actor Joan Pera, des de la plaça de l’Ajuntament, serà l’encarregat de fer el pregó que va donar el tret de sortida amb una nit musical que comptarà amb l’actuació de The Tyets, un dels caps del cartell. Després del concert d’un dels grups més populars del panorama català, hi tindran lloc les actuacions de Banda Neon i DJ Pitucono que van posar punt final al sisè dia de Festa Major.

Pel cap de setmana, el municipi no aturarà la seva activitat. Dissabte al matí hi tindran lloc activitats pensades per petits i grans com l’activitat de dibuix al carrer de la mà del grup Riu d’Art i l’espectacle a càrrec del secret de Mr. Stromboli. Abans dels concerts nocturns, hi ha programades l’exposició de pintura Contemplant paisatges interiors, el concert d’havaneres del grup Port Bo i l’actuació de teatre al carrer Katapulten, una paròdia que satiritza de l’actitud bèl·lica. A partir de les 23:15h hi haurà la segona nit jove amb els concerts de Gio Symphonia, Diversiones i DJ Degree.

Per diumenge, la música i el teatre continuarà allargant el vuitè dia de Festa Major que, com a plat fort tindrà un show de motor amb tres actuacions: exhibició trial show 360 graus, exhibició de stunt freestyle amb 4,3,2 i 1 roda i una exhibició de trial amb diferents pilots i tastet de bici trial.