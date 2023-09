Tres persones van resultar ferides per arma blanca i una per un trau al cap en dues baralles que es van produir la passada matinada a Lloret de Mar. Dels ferits, n'hi ha un que va resultar-ho de molta gravetat, ja que va ser apunyalat al coll.

El primer dels fets va succeir davant la discoteca Privé de l'avinguda Just Marlés en el marc de l'esdeveniment Dancehall Episode, segons considera l’ajuntament. Aquest esdeveniment consisteix en un cap de setmana de festa i platja. En aquest cas, cap a un quart de quatre la policia va rebre l'avís a través del 112 que hi havia incidents al carrer davant l'establiment i la policia va detenir tres persones arran d'una baralla entre diverses persones. D'aquestes, una va acabar amb una ferida d'arma blanca a l'abdomen i l'altre,amb un trau al cap.

Al volts de les sis de la matinada, es va reproduir una altra baralla en aquest cas va acabar amb dues persones ferides per arma blanca. Un d'ells, el ferit de més gravetat, va ser apunyalat al coll mentre que l'altre, en un costat de l'esquena. Els dos presumptes autors van quedar detinguts al carrer Ponent. Un d'ells per ser presumpte autor d'una temptativa d'homicidi. En les dues incidències hi van actuar la Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d'Esquadra.

"No són benvinguts"

L'Ajuntament de Lloret de Mar davant d'aquests fets ha comunicat a l'empresa britànica Dancehall Episode que no podrà tornar al municipi. Segons una nota de premsa del consistori, l’equip de govern s'ha reunit de bon matí a l’Ajuntament amb Policia Local i Mossos d’Esquadra per analitzar la situació i prendre les mesures oportunes. El regidor de turisme, Frederic Guich, afirma que després de reunir-ser amb l’organitzador li han "comunicat que no és benvingut a Lloret”. Per la seva part el regidor de Seguretat, Jordi Martínez, explica que “des de Mossos d’Esquadra, amb el suport de Policia Local, s’han obert diverses diligències" i afegeix que desitgen "una ràpida recuperació als ferits”.

L’Ajuntament afirma que actuarà contra els establiments de Lloret que han donat cobertura tant a aquest esdeveniment com a d’altres operatives com Summer Rockz aquesta temporada. L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, destaca que seran “contundents i aplicarem les sancions i mesures necessàries i ha afegit que "aquest tipus d’activitats perjudiquen greument els interessos del municipi i no estan alineats amb el turisme responsable que volem i que mereix Lloret i la seva gent. No volem que tornin mai més a Lloret”, sentencia.