Tres persones han acabat denunciades pels Agents Rurals amb col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per activitats il·legals al pantà de Susqueda.

Els van enxampar navegant i pescant de forma il·legal a dins l'embassament amb embarcacions pneumàtiques. En concret els van denunciar perquè pescaven amb sistemes de retenció no autoritzats.

A banda els tres homes també estaven fent una altra pràctica sense permís, acampaven a la zona sense tenir-ne autorització. Hi tenien una tenda muntada i així com altres estris per l'acampada.

Els Agents Rurals sovint fan actuacions en aquest espai de l'embassament de Susqueda on detecten sovint gent pescant amb sistemes no permesos.