Un total de 71.370 persones han passat pels equipaments culturals de Lloret de Mar aquest estiu. Les dades, publicades per l’Ajuntament, corresponen al recompte fet entre els mesos de juny i setembre en tots aquells equipaments que es coneixen com Museu Obert de Lloret (MOLL): els Jardins de Santa Clotilde, el Museu del Mar, el Castell de Sant Joan, el Cementiri Modernista, el Turó Rodó, Can Saragossa, Es Tint i Can Font.

Lloret de Mar aprova l’ampliació del cementiri modernista per 395.000 euros De tots ells, els Jardins de Santa Clotilde -amb 58.360 visites- són l’espai més concorregut seguit del Castell de Sant Joan, amb 5.965 visitants, i que ha tingut un increment del 77% des d’inici d’any respecte al 2022. La regidora responsable de l’àrea, Marina Nicolàs, va afirmar que «l’obertura del camí de ronda de Lloret a Fenals i, per tant, la millora en l’accessibilitat ha fet descobrir aquest equipament a moltes persones», en al»lusió al Castell de Sant Joan. En tercer lloc, l’equipament més concorregut va ser el Museu del Mar amb 4.193 visitants, seguit del Turó Rodó amb 1.215 visitants. Nicolàs va afegir que «la gran feinaque es fa des de Patrimoni Cultural i Lloret Turisme amb les visites guiades i teatralitzades a l’estiu aporten un bon incentiu per la visita a equipaments i en aquesta línia les Nits d’Estiu a Can Font, Gardens of the Dragon als Jardins de Santa Clotilde o el monòleg L’amfitrió segons Ismael Smith al Cementi Modernista hem tingut entrades exhaurides». Per altra banda, l’Ajuntament continua treballant en el projecte per convertir el Cementiri Modernista en Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i del qual recentment se n’ha presentat la nova museïtzació. En aquest sentit, l’administració local també ha aprovat recentment una nova ampliació del cementiri, que ampliarà la seva capacitat en nombre de nínxols. Impacte econòmic positiu Des de l’Ajuntament es mostren satisfets pel balanç de visitants. A més a més, de gener a setembre han visitat els equipaments culturals que integren el Museu Obert de Lloret un total de 134.151 visitants, un fet que l’administració local apunta que ha generat 460.299 euros. Les previsions és que novament es superin les xifres de tancament de l’any 2022 que es varen situar en 136.456 visitants. D’altra banda, aquesta setmana Lloret de Mar va rebre la visita d’un responsable tècnic del Consell d’Europa que va venir a conèixer els Jardins de Santa Clotilde que formen part de la Ruta de Jardins Històrics del Consell d’Europa.