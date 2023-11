Lloret de Mar acollir dijous passat el XVI Sopar de Dones Solidàries, promogut per la Fundació Climent Guitart a benefici de l’AECC-Catalunya contra el càncer Girona i el seu programa Molt x viure que, des del 1987, dona suport a les dones amb càncer de mama per aconseguir millorar la seva qualitat de vida, a través de l’atenció psicològica.

Aquest sopar solidari, de fet, han estat dos sopars, tots dos celebrats a l’Hotel Guitart Central Park Aqua Resort, de Lloret de Mar. La Sala Palas Atenea ha congregat les dones i el Restaurant Marina una quarantena d’homes, que s’han sumat a la iniciativa, la majoria empresaris i professionals. Abans de començar el sopar, ha introduït l’acte Cristina Pané, presidenta de l’Associació contra el Càncer a Lloret de Mar.

Hi han pres part unes 300 dones, entre les quals s’hi trobaven nombroses empresàries i professionals de tots els àmbits, d’arreu de Catalunya i s’ha obtingut un nou rècord de recaptació, de 15.148 euros.

Durant la vetllada, s’han celebrat diversos sortejos i s’ha exhaurit el braçalet solidari que cada any dissenya la Joieria Grau, de Lloret de Mar, especialment per a aquesta ocasió, enguany amb el lema Somriure costa poc i ajuda molt.

Han actuat de padrines d’aquesta edició Pilar Barceló, ànima de la Fundació Arcadi i organitzadora d’esdeveniments com La Nit Bufona, a Girona; Emma Gumbert, advocada i vicepresidenta de PIMEC; Anna Parellada, cuinera i propietària del restaurant Semproniana, de Barcelona; Gemma Calvet, jurista i exdiputada al Parlament de Catalunya; Eugènia Gay, jurista i tinenta d’alcalde de l’ajuntament de Barcelona; Raquel Robert, directora dels serveis territorials a Girona del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Míriam Rodríguez, regidora d’Igualtat i presidenta del Consell de Dones a l’ajuntament de Lloret de Mar; Maria Jordà, directora de la Fundació Eurofirms; Cristina Lamar, cantant de Lloret que desenvolupa la seva carrera a Colòmbia; Renata Zanchi, model i presentadora italiana; Naiara Bueno, advocada i sòcia del departament de dret mercantil de Garrigues; la cantautora Sara Roy i Magda Mitjans Guimerà, empresària hotelera pionera, la padrina més veterana, de 102 anys.

La gala, presentada per la periodista Laura Fa i la model i actriu italiana Renata Zanchi, ha estat transmesa en directe per Fitel TV -la televisió online de Lloret de Mar- i ha comptat amb les actuacions musicals de Jessica Exposito, Cristina Lamar, Laura Gibert i Sara Roy.

La incidència del càncer de mama a Catalunya

El 2022, a Catalunya, es van diagnosticar 5.497 casos de càncer de mama, que representen el 30% del total de tumors detectats en dones l'any passat. Afecta majoritàriament les dones, tot i que també el poden patir els homes. El pronòstic de la malaltia ha millorat molt en les últimes dècades i actualment la supervivència de les pacients amb aquest tumor, als cinc anys del diagnòstic, se situa en el 89%.

Són dades que el Departament de Salut va publicar amb motiu del Dia Mundial contra el càncer de mama, que se celebra cada 19 d'octubre, i que té per objectiu conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç. És el tumor més freqüent en les dones a Catalunya, tant en incidència com en mortalitat.

Sobre la Fundació Climent Guitart

Fundada el 2018, la Fundació Climent Guitart és una entitat sense ànim de lucre que mostra la cara més solidària de Guitart Hotels. Fa honor a l’empresari Climent Guitart, qui va presidir aquest grup hoteler durant més de 30 anys. Presidida per Cristina Cabañas, té com a objectiu dos àmbits que també van marcar professional i personalment la vida de Climent Guitart: per un costat, el foment i el desenvolupament del turisme i, de l’altre, la solidaritat cap a sectors especialment vulnerables.

Treballa en projectes destinats a la formació i la promoció dels professionals del sector, l’enriquiment cultural i l’impuls del turisme sostenible i responsable. Organitza anualment el Business Tourism Market (BTM), un espai de debat sobre la indústria del turisme. També atorga els Premis Climent Guitart -uns guardons que reconeixen l’excel·lència en els àmbits de la formació, l'emprenedoria, la solidaritat i la música- i els Premis Lauretum, per posar en valor el fenomen turístic entre l’alumnat de les escoles i instituts de Lloret de Mar. Des de 2022, coorganitza -juntament amb Terres Festival i les fundacions Jordi Comas Matamala i CETT Fundació, el Terres CHECK-IN International Hospitality Film Festival, primer festival audiovisual del món que posa el focus en els serveis turístics.

En l’àmbit de la solidaritat, focalitza la seva ajuda en diferents projectes d’atenció a aquells sectors de la població que, per motius econòmics, geopolítics o socials, esdevenen especialment vulnerables. Aquí s’emmarquen iniciatives com el Sopar de Dones Solidàries o el conveni amb la Fundació Barça, que promou la inclusió social de joves migrants sense referents adults i el benestar de nens que lluiten contra una malaltia greu.