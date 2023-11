La sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut com a computable per a demanar la jubilació anticipada el temps treballat com a interí d'un policia local de Blanes. Segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), la Seguretat Social havia denegat la petició a l'agent, en considerar que només eren vàlids els 33 anys i 7 mesos cotitzats com a funcionari de carrera. La resolució del TSJC es refereix a l'article 206 de la Llei General de Seguretat Social (LGSS), i recorda que parla de "persones integrants de policies locals al servei de l'Adminsitració". Avisa que no fa distincions contractuals i que només es refereix a l'exercici de l'activitat professional.

El cas es remunta al febrer de l'any passat quan l'agent, que tenia 59 anys, va demanar la jubilació. Aleshores, havia exercit com a funcionari de carrera durant 33 anys i set mesos però havia desenvolupat les mateix funcions durant 36 anys, sis mesos i 18 dies. Segons informa el CSIF, el policia, que es afiliat al sindicat, va recórrer la sentència del social 2 de la mà del lletrat Jordi Colomer. En una resolució a l'estiu, la Seguretat Social li va denegar la petició perquè no arribava a la bonificació de 5 anys perquè en el càlcul de la bonificació només computaven els períodes en què la relació laboral és de funcionari de carrera. El jutjat social 2 li va desestimar la demanda i el policia, que és afiliat al sindicat CSIF, va recórrer la sentència de la mà del lletrat Jordi Colomer amb un recurs de suplica, que ara ha estat estimat. La sentència de l'alt tribunal conclou que hi tenia dret i apunta que la Llei General de Seguretat Social fa referència a grups o activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa “excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat”. Fonts del sindicat CSIF han celebrat la sentència però han avisat que reconeix que el Reial decret de jubilació anticipada “ha retallat l'àmbit d'aplicació de la norma continguda en aquest l’article 206”. Així, el CSIF ha tornat a demanar al ministeri d’Interior que derogui el criteri de gestió que impedeix computar el temps de policia interí, i tornar al criteri anterior. El president nacional de CSIF, Miguel Borra, ja va sol·licitar al juny de 2022 que es revertís i quedés sense efecte i es tornés a aplicar el criteri anterior que sí incloïa en el càlcul dels anys el temps com a policia interí.