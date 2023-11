Més de 50.000 persones van visitar la 42a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners segons càlculs de l'organització. De dijous a diumenge passat, el centre històric de Santa Coloma va bullir de visitants -especialment el cap de setmana- que passejaven, feien tastos de ratafia i s’interessaven pels seus productors, les receptes i els ingredients que les conformen, en la que està considerada una de les fires temàtiques més importants de Catalunya. La Festa de la Ratafia l’organitzen conjuntament l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Confraria de la Ratafia, amb el suport de la Diputació de Girona. Hi col·laboren diverses entitats de la població, a més de la participació de les escoles que durant la setmana també fan activitats de coneixement i difusió de la tradició i tot el relacionat amb el món de la ratafia.

L’organització va vendre més de 15.000 packs de tiquets i copes de vidre, una fórmula molt apreciada pels visitants que volen degustar les creacions de productors de ratafia d’arreu del territori, que en un gran percentatge han esgotat l’estoc d’ampolles que havien posat a la venda. També va tenir un èxit absolut la novetat presentada enguany per la Confraria de la Ratafia, la ratafia d’Aram, una fórmula ideada per la cooperativa local La Sobirana, inspirada en el fort vincle que el poeta va establir amb el paisatge, reflectit en alguns versos que evocaven l’univers de la ratafia.

En la intensa programació d’aquests dies també es va celebrar el 30è aniversari de la creació de la coca de ratafia, amb origen a l’obrador de la pastisseria Trias, els cinc anys de l’obertura del primer obrador de ratafies a la cooperativa local La Sobirana, i la inauguració de tres exposicions que van rebre centenars de visitants. Es tracta de la mostra dels 25 anys de lluita de la plataforma No a la MAT Selva i l’exposició “L’Univers de la Ratafia”. També va teniruna gran acollida l’exposició sobre la figura de Lluís Bayés, qui va morir el passat mes de maig, i que va ser una peça clau en l’evolució de la Festa de la Ratafia des dels seus inicis.

Al mateix temps, durant la Festa es va vendrevenut la novel·la “El somni d’en Nou Verda”, un recull de contes amb textos de l’escriptor colomenc Josep Solà i il·lustrat per la dissenyadora Elsa Batallé, i editat per la Confraria de la Ratafia.

La Gala de la Ratafia, celebrada el divendres, va servir per coronar a Montse Vilamajó, de Centelles, com a guanyadora de la millor ratafia del concurs d’enguany, que ha comptat el rècord de participació, amb 272 creacions casolanes. El segon premi va ser per a Sergi Roca, de Santa Coloma de Farners, que l’any passat va ser el guanyador d’aquest concurs, i el tercer premi per a Joana Figueras, d’Anglès.

En el transcurs de la gala també es va nomenar Confrare d’Honor de la Festa de la Ratafia al periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós.