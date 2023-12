L'Ajuntament de Blanes ha recuperat la propietat de l'aparcament soterrat de Cala Bona, a la urbanització de Sant Francesc. Al febrer farà 30 anys que el consistori va signar un contracte per a la construcció i explotació d'aquest aparcament i ara l'Ajuntament de Blanes prepara una nova concessió per garantir el compliment del contracte signat. De fet, el consistori assegura que al llarg dels 30 anys de concessió actual s'han incomplert diverses clàusules del contracte, com ara l'obligació del concessionari de pagar cada any 15.000 pessetes per cada plaça. Fonts municipals asseguren que no hi ha la constància que aquest pagament s'hagi fet mai.

Aquest dijous al vespre el plenari de Blanes del mes de novembre ha aprovat per unanimitat la recuperació de l'aparcament de Cala Bona en una sessió en què també s'ha aprovat una moció de Blanes en Comú Podem per fer uns pressupostos participatius. L'objectiu del text és que els comptes del 2025 ja comptin amb aquesta iniciativa en què la ciutadania pugui participar en la decisió d'algunes de les partides municipals. Primer es farà una audiència pública per informar de la situació econòmica i es crearà una comissió de treball. A partir d'aquí la gent podrà decidir sobre determinades inversions que l'equip de govern haurà d'incloure en el pressupost municipal.