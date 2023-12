Disparen a l'aire en una casa de Sils, la policia intercepta cinc homes fugint i els troba una pistola

Cinc detinguts acusats de tinença il·lícita d'armes. Aquest és el balanç d'una actuació que va mobilitzar fins a quatre cossos policials aquest dijous a la nit a Sils. La investigació, però encara es manté oberta.

Tot va començar cap a les dotze de la nit quan un veí de Sils va trucar els serveis d'emergències per alertar que havia sentit trets a la urbanització de Vallcanera. Arran dels fets, es va activar la Policia Local de Sils, els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Vidreres i Maçanet de la Selva.

Les patrulles dels diversos cossos policials locals van agafar la carretera que porta cap a la urbanització de Vallcanera i quan arribaven van veure un vehicle que fugia. El van interceptar a la mateixa carretera, fins i tot una patrulla es va posar al mig per evitar que marxés.

Pistola i carregadors

A l'interior del cotxe hi anaven cinc homes, els quals abans de ser sorpresos per la policia van llançar objectes en un camp del costat. Durant l'escorcoll del vehicle els van trobar passamuntanyes i en el camp, els agents hi van trobar una pistola carregada i diversos carregadors.

Els Mossos d'Esquadra van identificar als cinc ocupants i aquests van acabar detinguts, de moment, com a presumptes autors d'un delicte de tinença il·lícita d'armes.

Revenja?

Pel que fa als fets que van succeir en una casa de Vallcanera, s'investiguen. Els investigadors apunten a una possible revenja i que els assaltants detinguts, arran dels testimonis que van sentir els trets, podrien haver intentat fer-se passar per policies quan van intentar sorprendre l'inquilí de la casa. Malgrat els dispars a l'aire i l'assalt, l'afectat no va resultar ferit i tampoc ha presentat de moment cap denúncia, confirmen des dels Mossos.