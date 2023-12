L'incendi que es va declarar ahir cap a dos quarts de vuit del vespre a la deixalleria de Vidreres ha acabat afectant 2.700 m² de restes.

Aquest foc es va donar per extingit a quarts d'onze de la nit i no va provocar ferits, però es van confinar de dues cases. Els Bombers van mobilitzar set dotacions i arran del fort vent i la proximitat de dues cases es va haver d'optar per aquesta decisió.

Durant la nit, els Bombers van poder encerclar el foc i posteriorment, van començar a remullar i actuar-hi amb maquinària pesant per donar-lo per extingit cap a un quart d'onze de la nit.

La superfície afectada de 2.700 m² eren brossa i restes vegetals.

A la zona també s'hi va desplaçar la Policia Local de Vidreres.